۵۰ کیلوگرم تریاک در خمیر کشف و ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت‌الله کریمی، اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با مواد مخدر و در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری مواد مخدر توسط فردی با هویت معلوم در یکی از مناطق روستایی رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی با تشکیل تیم عملیاتی و اخذ مجوز قضائی مأموران به محل اعزام شدند و در بازرسی از منزل متهم ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در منزل مخفی شده بود، کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر، بیان کرد: در این عملیات دو سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ کریمی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق مواد مخدر مراتب را از طریق شماره ۱۲۸ «پلیس مبارزه با مواد مخدر» یا ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.