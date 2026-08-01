به گزارش خبرنگار مهر، مریم شهریاری شام‌گاه امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: ظهر امروز شنبه دهم مردادماه ۱۴۰۵، وقوع حریق یک دستگاه تانکر حامل بنزین در جایگاه سوخت غزنوی واقع در کمپلوی جنوبی، خیابان غزنوی، ساعت ۱۳:۴۱ از طریق سامانه ۱۲۵ به سازمان آتش‌نشانی اهواز اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی با دو دستگاه خودروی اطفای حریق، یک دستگاه خودروی پیشرو و یک دستگاه تانکر پشتیبانی مجهز به تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند و ساعت ۱۳:۴۳ عملیات مقابله با حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به حساسیت بالای حادثه تصریح کرد: با توجه به وقوع آتش‌سوزی در تانکر حامل بنزین و محدوده جایگاه عرضه سوخت، آتش‌نشانان با اجرای تاکتیک‌های تخصصی اطفای حریق، ایمن‌سازی محیط و کنترل کانون آتش، از سرایت شعله‌ها به مخازن، تجهیزات و تأسیسات جایگاه جلوگیری کردند.

شهریاری ادامه داد: در نتیجه اقدام سریع نیروهای عملیاتی، هیچ‌گونه خسارتی به جایگاه سوخت و تجهیزات آن وارد نشد و عملیات اطفا و ایمن‌سازی کامل محل ساعت ۱۴:۳۰ با موفقیت به پایان رسید.

وی گفت: راننده تانکر حامل سوخت در این حادثه مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی از سوی عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اهواز بیان کرد: واکنش سریع، هماهنگی تیم‌های امدادی و استفاده از تجهیزات تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل حادثه و جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی گسترده داشت.

شهریاری افزود: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یابی حوادث سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است و نتایج پس از تکمیل بررسی‌های فنی و کارشناسی اطلاع‌رسانی خواهد شد.