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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری آشوراده، شتاب‌دهنده توسعه گردشگری گلستان است

واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری آشوراده، شتاب‌دهنده توسعه گردشگری گلستان است

گرگان- استاندار گلستان گفت: واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری جزیره آشوراده و اراضی پشتیبان با رعایت کامل قوانین، شفافیت و تسهیل سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان را هموار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه شنبه با تأکید بر اهمیت اجرای طرح گردشگری آشوراده، گفت: واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری این جزیره و اراضی پشتیبان، یکی از گام‌های مهم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری گلستان است و اجرای موفق آن نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

وی افزود: توسعه استان در گرو حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اداری است و دستگاه‌های مسئول باید ضمن رعایت کامل قوانین و صیانت از انفال، موانع بروکراتیک را برطرف کرده و روند صدور مجوزهای لازم را تسریع کنند.

وی با بیان اینکه شفافیت باید مبنای همه واگذاری‌ها باشد، افزود: مبارزه با فساد اداری و برخورد با هرگونه رفتار خارج از ضابطه در تعامل با بخش خصوصی، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی وجود نخواهد داشت.

استاندار گلستان با قدردانی از همراهی فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: با استمرار همکاری میان بخش‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری، به‌ویژه در جزیره آشوراده و سواحل بندرترکمن، می‌توان زمینه تحول زیرساخت‌های گردشگری استان و بهره‌مندی مردم از دستاوردهای این پروژه ملی را فراهم کرد.

کد مطلب 6905621

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