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۷ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۰

انتقاد وزیر خارجه آلمان از دخالت های غرب در عراق و لیبی

انتقاد وزیر خارجه آلمان از دخالت های غرب در عراق و لیبی

وزیر خارجه آلمان ضمن انتقاد از دخالت های غرب در عراق و لیبی از حل بحران سوریه به صورت تدریجی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرانک والتر اشتان مایر وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: دخالت نظامی در عراق و لیبی اشتباه بود.

وی افزود: من از مخالفان جنگ عراق بودم و این تاسف بار است که از تبعات این جنگ درس گرفته نشد و در لیبی دخالت نظامی به رهبری ناتو در سال 2011 شد.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: به تبعات این دخالت توجهی نشد و این به فروپاشی لیبی انجامید و چاره ای برای هرج و مرج این کشور اندیشیده نشد.

وی افزود: حل بحران در سوریه زمان بر است و باید حل بحران سوریه به صورت گام به گام باشد.

کد مطلب 2898800

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