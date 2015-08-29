انتقاد وزیر خارجه آلمان از دخالت های غرب در عراق و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرانک والتر اشتان مایر وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: دخالت نظامی در عراق و لیبی اشتباه بود.

وی افزود: من از مخالفان جنگ عراق بودم و این تاسف بار است که از تبعات این جنگ درس گرفته نشد و در لیبی دخالت نظامی به رهبری ناتو در سال 2011 شد.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد: به تبعات این دخالت توجهی نشد و این به فروپاشی لیبی انجامید و چاره ای برای هرج و مرج این کشور اندیشیده نشد.

وی افزود: حل بحران در سوریه زمان بر است و باید حل بحران سوریه به صورت گام به گام باشد.