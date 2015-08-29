ده ها هزار مالزیایی خواستار استعفای نخست وزیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، تظاهرکنندگان با پوشیدن لباس های زرد درمیدان استقلال کوالامپور تجمع کردند و خواستار کناره گیری نخست وزیر به خاطر دست داشتن در فساد مالی شدند.

مسئولان امنیتی شهر کولالامپور از صدور مجوز برای تظاهرات معترضان خودداری کرده بودند و پلیس هم این تظاهرات را غیر قانونی خوانده بود، با این حال این تظاهرات بدون توجه به دستورات پلیس مبنی بر غیرقانونی بودن آن برگزار شد.

«ماریا چین عبدالله» رئیس یکی سازمان مدنی در مالزی گفت: معترضان خواستار اصلاحات اساسی، آزادی تظاهرات، اتخاذ تدابیر اقتصادی و دولت و نظامی سیاسی پاک هستند.

گفتنی است معترضان نخست وزیر را به واریز ۷۰۰ میلیون دلار پول نقد به حساب شخصی خود متهم کردند، این در حالی است که پیشتر کمیته مبارزه با فساد در مالزی اعلام کرده بود مبلغ مذکور از اموال عمومی نیست.