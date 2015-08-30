ممانعت رئیس کمیته ملی دموکرات ها از تصویب قطعنامه حمایت برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دبی واسرمن شولتز» رئیس کمیته ملی دموکرات های آمریکا، شب گذشته در نشست تابستانی این حزب از رای گیری درباره تصویب قطعنامه حمایت از توافق هسته ای به عمل آمده میان ایران و کشورهای ۱+۵ جلوگیری کرد.

این اقدام شولتز در حالی انجام شد که کاخ سفید به شدت در تلاش است تا میزان آرای مثبت برجام در کنگره را افزایش بدهد. وی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا محسوب می شود و با این کار ادامه ریاست خود بر کمیته دموکرات ها را به خطر انداخته است.

اعضای کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا در اجلاس تابستانی خود قصد داشتند قطعنامه‌ای در حمایت از تلاش های اوباما در انعقاد توافق هسته‌ای و پشتیبانی از برجام امضاء کنند که رئیس کمیته، مانع از انجام این کار شد.

«جیمز زوگبی» از تهیه‌کنندگان پیش‌ نویس قطعنامه حمایتی و معاون کمیته، پس از روبرو شدن با مخالفت رئیس کمیته، دست به کار شد و این بار پیش‌نویس نامه‌ای حمایتی را نوشت و از تعداد قابل‌توجهی از اعضاء امضاء گرفت.

بخش‌هایی از متن نامه‌ای که در این نشست به جای قطعنامه امضاء شد به این شرح است: «ما این حقیقت را به رسمیت میشناسیم که برخی با حسن نیت، ملاحظاتی را در خصوص اجزای برجام مطرح کرده‌اند ولی اعتقاد داریم که شما (باراک اوباما) و اعضای مهم دولت شما، به طورت موثر و محترمانه به این ملاحظات و نگرانی‌ها پاسخ داده‌اید. بنابراین ما در حمایت از برجام به شما می‌پیوندیم و آن را بهترین راه برای تأمین امنیت خود و متحدانمان و تأمین صلح بین‌الملل می‌دانیم.»