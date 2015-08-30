سیدحسین سیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکران فیلم سینمایی محمد رسول‌الله(ص) به علت وجود مشکلات سیستم‌های خنک‌کننده سینما بهمن بوشهر به تعویق افتاد.

وی با بیان اینکه با رفع مشکلات، فیلم سینمایی محمد رسول‌الله(ص) در بوشهر اکران می‌شود، افزود: قرار بود که از امروز این فیلم در سینما بهمن بوشهر اکران شود که مشکلات برق باعث شد تا این اکران با تاخیر انجام شود.

رئیس حوزه هنری بوشهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات خرابی دستگاه‌های سرمایشی سینما بهمن بوشهر، اضافه کرد: از چهارشنبه هفته پیش نوسانات برق باعث شد که دستگاه‌های سرمایشی سینما کانون از کار بیافتد.

وی افزود: پیگیری‌های لازم با اداره برق برای رفع مشکلات صورت گرفته است و با رفع این مشکلات شاهد اکران فیلم محمد رسول‌الله در بوشهر خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بوشهر این روزها هوای بسیار گرمی را دارد و بدون استفاده از سیستم‌های سرمایشی، امکان حضور افراد در سالن وجود ندارد.

فیلم تاریخی «محمد رسول الله» به کارگردانی مجید مجیدی بزرگترین اثر سینمای ایران محسوب می شود.