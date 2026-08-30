همزمان با هفته دولت و با حضور فرماندار شهرستان رودان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در آیینی با حضور محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی، چند طرح عمرانی و خدماتی در بخش رودخانه شهرستان رودان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی محور فاریاب ـ زیارتعلی آغاز شد.

در این مراسم، عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی محور فاریاب ـ زیارتعلی به طول ۱۱ کیلومتر آغاز شد.

ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

همچنین ساختمان دهیاری روستای کرگزی با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال افتتاح شد.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود.

در ادامه، پروژه آسفالت روستای نورآباد نیز به بهره‌برداری رسید.

این طرح شامل ۵۵۰۰ مترمربع زیرسازی و اجرای ۲۵۰۰ متر سنگ جدول بوده و برای اجرای آن ۲۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین پروژه آبرسانی به روستای رگاب افتتاح شد. این طرح شامل ۵۵۰۰ متر لوله‌گذاری و نصب ۹۰ فقره انشعاب است که با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اجرا شده و حدود ۳۰۰ نفر از جمعیت روستا از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

اجرای این طرح‌ها در بخش رودخانه رودان، گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های راه، آب و خدمات روستایی و ارتقای سطح رفاه و دسترسی ساکنان این منطقه به شمار می‌رود.