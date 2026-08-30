به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی نوشت:
حقوق بینالملل سرابی بیش نیست! در دنیایی که آمریکا و اسرائیل عملاً تمام قواعد حقوقی و اعتبار نهادهای بینالمللی را بیاعتبار کردهاند، حاکم مطلق «قانون زور» است.
سوال اساسی این است: آیا آمریکا با اجازه سازمان ملل به ایران، کشور عضو سازمان ملل حمله کرد و آیا دزدی ونزوئلا و کشتار مردم عراق به خواست سازمان ملل بود؟ و آیا آمریکا به خواست آژانس بین المللی انرژی اتمی مراکز هستهای ایران را بمباران کرد؟
این شواهد بهروشنی نشان میدهند قواعد بینالمللی صرفاً برای به اسارت کشیدن کشورهای ضعیف تدوین شدهاند و قدرتهای زورمند در سایه استانداردهای دوگانه، هرگز زیر بار قواعدِ خودنوشتهشان نمیروند.
وقتی نهادهای جهانی تماشاگر تجاوز قدرتها هستند، اتکا به لفاظیهای حقوقی برای دفاع از تنگه هرمز چیزی جز خیالپردازی ژئوپولتیک نیست. امنیت این آبراه حیاتی تنها با اقتدار و بازدارندگی سخت تثبیت میشود، نه کاغذپارههای بیاعتبار.
آقایان! زمان بازی در زمین قواعد غرب به پایان رسیده؛ لوله تفنگ عنصر جدایی ناپذیر پیروزی در مذاکرات دنیای نوین است! امروز وقت صحبت از موضع قدرت است!
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