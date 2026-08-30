به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در اختتامیه چهارمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که در تالار قدس حرم مطهر رضوی(ع) برگزار شد، اظهار کرد: در آغاز سخن نمیتوانم افسوس خود را در فقدان قائد شهید ابراز نکنم. در طول این سالهای طولانی، میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در این روز مبارک و نورانی به محضر امام شهید شرفیاب شده و همه ملت و جهان اسلام از فرمایشات و راهنماییهای پیامبرگونه قائد شهید بهرهمند میشدند، اما امسال با اندوه فراوان این گردهمایی مبارک باید در مزار شریف آن عبد صالح برگزار شود.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه درباره وحدت اسلامی سخنان زیادی صورت گرفته که مبنای همه آنان آیات قرآن است، گفت: افراد بزرگی در طول تاریخ و عصر حاضر برای التیام بخشیدن به زخم تفرقه، حرکت و تلاشهای بسزایی را انجام دادند. رهبر شهید در سال ۵۶ و در زمان تبعید در ایرانشهر، سنگبنای وحدت اسلامی را ایجاد کردند و به برکت انقلاب اسلامی و تدبیر امام راحل، این اندیشه روزبهروز قوی و گستردهتر در جهان بزرگ اسلام جای پای خود را پیدا کرد و اثرگذار شد.
وی با اشاره به جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: دو کشور جنایتکار اتمی به ایران اسلامی حمله کردند، اما به برکت وحدت و انسجام، هیچ نتیجهای نگرفتند. متاسفانه آنگونه که قرآن و پیامبر توصیه میکنند، ما شاهد وحدت اسلامی در جهان اسلام نیستیم؛ چه در میان حاکمان کشورهای اسلامی و چه در میان بخشی از اندیشمندان اسلامی.
مروی ادامه داد: به لحاظ نظری، مسئله نبوت پیامبر اسلام برای تمام عالمان حل شده است و هر عالم و صاحب فکری که حق را کتمان کند، بدان جهت نیست که حق برای او ناشناخته باشد، بلکه ریشه این امر به این قسمت برمیگردد که رسالت الهی وظیفه خطیری است که خدا تنها به مردان موحد و شجاع عطا میکند و تبلیغ دین نیاز به شجاعت خاص و شهامت ویژه دارد. این شجاعت و شهامت تنها نیاز به خوف از حکومت ستمگر نیست، بلکه انسان باید از جاهلان اطراف نیز خوف داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه یکی از خصوصیات قائد شهید، شجاعت و شهامت ایشان هم در برابر حکومت طاغوت و آمریکا و هم در برابر جاهلان و عواملی بود که تلاش داشتند فهم ناقص و اندک خود را بر عالمان دینی تحمیل کنند، گفت: آن روزی که آن بزرگوار در مشهد به عنوان طلبه، کتاب سید قطب را ترجمه کرد، نه از ناحیه حاکمان، بلکه از سمت متحجرین و عوام مورد هجوم قرار گرفت و سخنان ناروایی پیرامون ایشان بر سر زبان و روی منبر به جریان افتاد. اما شهامت این مرد، فوق الهامات بود. نه از حاکمان ستمگر و نه از جاهلان متعصب ترسی نداشت.
وی با بیان اینکه رهبر شهید از غیر خدا نمیترسید، اظهار کرد: ایشان در برابر آمریکا چنان ایستاد و جان خود را داد که آمریکا را کوچک کرد و همینه و ابهت آن را در دنیا ریخت. آثار فروریختن هیمنه این شیطان بزرگ به مرور روشن خواهد شد. در تاریخ جز نام ننگین از مستکبران باقی نمیماند.
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