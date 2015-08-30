ارتباط کمبود ویتامین D و ابتلا به ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس یک مطالعه جدید که توسط محققان کانادایی صورت گرفته است، مشخص شد که افرادی که به طور ژنتیکی سطح ویتامین D پایینی دارند بیش از افراد سالم در معرض خطر ابتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) هستند.

بر اساس تخمین بنیاد مولتیپل اسکلروزیس، بیش از ۴۰۰،۰۰۰ نفر در ایالات متحده به بیماری ام اس مبتلا هستند.

ام اس یک بیماری خود ایمنی است که بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد. این بیماری به سختی قابل پیش بینی است و میزان پیشرفت و دلایل آن به سختی قابل درک است. این بیماری شایع ترین نوع بیماری عصبی دائمی در بین جوانان در سراسر جهان است که تاثیرات مخربی بر سلامت فرد دارد.

تعدادی از عوامل ژنتیکی و محیطی بروز این بیماری را تحت تاثیر قرار می دهند. این عوامل همچنین ممکن است بر شدت این بیماری نیز تاثیر گذارند.

تحقیقات انجام شده به طور فزاینده ای بر تاثیر کاهش سطح ویتامین D در خون به عنوان یک عامل خطر برای ابتلا به MS اشاره دارند.

مطالعات قبلی نشان داده اند که شیوع MS در عرض های جغرافیایی بالاتر بیشتر است چرا که در آن، سطح قرار گرفتن در معرض نور خورشید کم است.

محققان میزان ویتامین D را در ۲،۳۴۷ شرکت کننده مورد مطالعه قرار دادند. یافته های دانشمندان نشان داد که شرکت کننده هایی که ریشه اروپایی داشتند کمبود ویتامین D در آن ها شدیداً با احتمال ابتلا به بیماری MS در ارتباط بود.