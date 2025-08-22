از موبایل تهدیدی برای قلب کودکان تا سیب زمینی سرخ کرده و ابتلابه دیابت

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

بیماری ام اس ممکن است سال‌ها زودتر از آنچه تصور می‌شود، شروع شود

تحقیقات کانادایی نشان می‌دهد افراد مبتلا به ام‌اس تا ۱۵ سال قبل از بروز علائم شایع بیماری، مشکلات جدید سلامتی را تجربه می‌کنند.

صرف زمان زیاد استفاده از صفحه نمایش و افزایش خطرات سلامت قلب

یک مطالعه جدید می‌گوید مدت زمانی که کودکان و نوجوانان صرف بازی‌های ویدئویی، وقت گذرانی در رسانه‌های اجتماعی یا تماشای تلویزیون می‌کنند، می‌تواند سلامت قلب آنها را در آینده به خطر بیندازد.

کاهش سن غربالگری منجر به تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ می‌شود

کارشناسان می‌گویند در سال‌های اخیر افزایش شدیدی در تشخیص موارد سرطان روده بزرگ در بین بزرگسالان ۴۵ تا ۴۹ ساله مشاهده شده است و این اتفاق خوبی است.

سیب‌زمینی سرخ‌کرده خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲ را افزایش می‌دهد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف منظم سیب‌زمینی سرخ کرده، احتمال ابتلاء به دیابت نوع ۲ را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.