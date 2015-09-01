به گزارش خبرگزاری مهر، تکنیک ساخت این مجموعه دوبعدی و دیجیتال است و شهرام خوارزمی کارگردانی را برعهده داشته است.

نویسنده فیلمنامه این انیمیشن افسانه شعبان نژاد شاعر و نویسنده کودک و نوجوان و مجموعه برای پخش آماده است.

در هر قسمت از «قند و شکر» یک داستان از مجموعه داستان‌های کهن ایرانی به صورت نظم و نثر مطرح شده و کودکان را با آموزه های اخلاقی آشنا می کند.

در واقع داستان های این انیمیشن به صورت اپیزودیک و برگرفته از داستان‌های کهن زبان و ادبیات فارسی همچون مرزبان نامه، کلیله و دمنه، مثنوی و ... است که دارای فضایی فانتزی و موزیکال است تا برای مخاطبان کودک جذابیت داشته باشد.

مثلا در قسمتی که «گرگ و بزغاله» نام دارد، بزغاله ای به چنگ گرگ می افتد اما با زرنگی از دست او فرار می‌کند؛ مضمونی که گرچه شنیده شده و البته ساده است اما در قالبی شیرین، کودکان را با ادبیات فارسی آشنا می‌کند.

استفاده از شعر و موسیقی، دقت در طراحی شخصیت، فرم روایت داستان، انتخاب گرافیک و تصویرسازی، استفاده از المان های ایرانی، فضاسازی و استفاده از رنگ و لعاب نیز برای جذب مخاطب به کار گرفته شده است.‎