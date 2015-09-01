نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برای تعویق دیدار جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بخش امور ورزشی باشگاه پرسپولیس نامه ای برای فدراسیون فوتبال ارسال و اعلام کرده است با توجه به تداخل برنامه تیم های ملی و المپیک ایران با برنامه های پیش از بازی و مسابقه تیم فوتبال پرسپولیس، به استناد قوانین فیفا شرایط حضور در مرحله یک شانزدهم این رقابتها در زمان اعلام شده را ندارد.

باشگاه پرسپولیس با اشاره به اینکه انجام حداکثر حمایت از تیم های ملی ایران را در دستور کار خود قرار داده است و هواداران پرسپولیس نیز همواره چنین رویکردی را داشته اند و با اذعان به اینکه باید پاسخگوی خواسته های بر حق میلیونها هوادار خود باشد و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای رقابتها و رقم خوردن نتایج در زمین فوتبال و با توجه به تقابل مجموع توانایی تیم ها از اصور اساسی فوتبال است، خواستار تعیین تاریخ جدیدی برای انجام دیدار تیمهای پرسپولیس – پیکان در چارچوب رقابتهای جام حذفی شد.

در این نامه همچنین به تفصیل آمده است دلیل طرح این درخواست به جهت حضور ۸ بازیکن پرسپولیس در تیم ملی است. چنانکه مهدی طارمی، رامین رضائیان و امید عالیشاه پیش از این به تیم ملی ملحق شده‌اند. همچنین قرار است سوشا مکانی و کمال کامیابی نیا روز ۱۸ شهریور به منظور اخذ روادید و همراهی تیم ملی راهی امارات شوند. به اتفاق سه بازیکن دیگر در روز مسابقه، ۱۹ شهریور به تهران بازگردند. ضمن آنکه وحید حیدریه، میلاد کمندانی و احمد نورالهی هم به جهت همراهی تیم المپیک ایران در سفر اروپایی، روز ۱۸ شهریور به تهران بازخواهند گشت. این نفرات با توجه به غیبت چند هفته ای در تمرینات تیم و خستگی برای همراهی تیم در این مقطع شرایط مطلوبی ندارند ضمن آنکه قوانین بین المللی هم چنین حقی را برای باشگا ه ها قائل شده است.