درد دل روسای پارکهای علم و فناوری با وزیر علوم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست روسای پارک های علم و فناوری با وزیر علوم صبح امروز در این وزارتخانه برگزار شد که در این نشست روسای پارک ها مشکلات و مسائل پیش روی خود را برای تجاری سازی و حمایت از شرکت های دانش بنیان بیان کردند.

در این نشست حسین پور فیضی، رئیس پارک علم وفناوری آذربایجان شرقی گفت: شعار ما می توانیم با حمایت و توجه جدی به پارک های علم و فناوری محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: متولی پارک های علمی و فناوری وزارت علوم است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تصریح کرد: پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان در کشور از اهمیت بالایی برخوردار نیستند و در بسیاری موارد محصولات فناورانه در داخل کشور نیز خریداری نمی شود.

تسهیلات شرکتهای دانش بنیان نوپا از سوی پارکها اعطا شود

حسن علم الهدی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان باید از طریق پارک های علم و فناوری اعطا شود و این درحالی است که اکنون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به اعطای این نوع تسهیلات کرده است.

وی بیان کرد: برخی از دولتمردان قانون شرکت های دانش بنیان را باور ندارند بنابراین اجرای این قانون به صورت سلیقه ای دنبال می شود.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اضافه کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کارهای فناورانه غیر علمی به راحتی مجوز می دهد و این روند می تواند در آینده فعالیت پارک های علم و فناوری را خدشه دار کند.

بودجه پارک های علم وفناوری تازه تاسیس پایین است

سعیدی، رئیس پارک علم وفناوری کردستان گفت: مشکل اصلی پارک های تازه تاسیس مانند این پارک کمبود بودجه برای تامین زیرساخت ها و فضای فیزیکی است.

وی با بیان اینکه پارک علم وفناوری کردستان به دلیل کمبود فضا در ساختمان های مختلف پراکنده است، تصریح کرد: باید ردیف بودجه مشخص برای ساخت و ساز و ایجاد فضای فیزیکی به پارک های تازه تاسیس اختصاص یابد.

رئیس پارک علم وفناوری کردستان خاطرنشان کرد: باتوجه به مشکلات زیر ساختی و کمبود فضای فیزیکی پارک های تازه تاسیس نمی توانند نسبت به پارک های با سابقه بیشتر رونق یابند بنابراین درخواست داریم بودجه پارک های علم وفناوری تازه تاسیس افزایش یابد.

شناسایی مشکلات پارک های علم و فناوری تازه تاسیس

معتمدی، رئیس پارک علم و فناوری مازنداران گفت: مشکلات پارک های تازه تاسیس با پارک های دارای سابقه فعالیت طولانی تر متفاوت است و باید مشکلات این پارک ها شناسایی شوند.

وی تصریح کرد: باید برنامه جامعی برای تامین نیازهای اولیه پارک های علم وفناوری تازه تاسیس تدوین شود.