به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رستمیان در حاشیه برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تلاش داریم تا شرکت‌های صاحب نام خارجی را مجدد به ایران بازگردانیم، گفت: نمایندگان رسمی شرکت‌های تولیدکننده قهوه در دنیا هم اکنون در ایران فعال شده‌اند و همین امر منجر به این شده است تا بتوانیم ساماندهی بازار قهوه را به نوعی صورت دهیم.

دبیر نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته افزود: هم اکنون حدود ۲۷ نماینده رسمی شرکت‌های صاحب نام خارجی در صنعت قهوه، تلاش دارند تا با آگاهی رسانی به مردم در این نمایشگاه، زمینه را برای توسعه مصرف قهوه در کشور فراهم کنند، این در حالی است که اکنون قهوه بیشتر از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود و بنابراین تلاش داریم تا بتوانیم قهوه را از مبادی رسمی و از طریق نمایندگان اصلی شرکت‌های معتبر دنیا به دست مردم برسانیم.

وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در صنعت قهوه ایران اتفاق می‌افتد و به نظر می‌رسد که این صنعت مهجور مانده است و بیشتر صنعت چای توانسته نقش پررنگی را در صنعت غذا، ایفا کند. از سوی دیگر، شرایطی هم اکنون پیش آمده که یکسری شرکت‌های خارجی با فعال کردن نمایندگان رسمی خود، علاوه بر ارایه آموزش‌های آکادمیک، شرایطی را مهیا کنند که شرکت‌های ایرانی مستقیما با شرکت‌های مادر ارتباط داشته باشند.

به گفته رستمیان، تلاش داریم تا واسطه ها را حذف کرده و قهوه را به صورت استاندارد و با کیفیت بالا به دست مردم برسانیم. در عین حال، برای فروشندگان دوره‌های آموزشی از سوی انجمن قهوه اروپا برگزار خواهد شد و در عین حال، کارگاه‌های آموزشی نیز برای ارتقای سطح اطلاعات عمومی مردم در مورد قهوه نیز برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون ایتالیا بیشترین سهم را از بازار قهوه ایران دارد اما در عین حال واردات از مبادی غیرقانونی نیز صورت می گیرد و این امر مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.

اولین نمایشگاه تخصصی قهوه، چای و صنایع وابسته از ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه در بوستان گفتگو برگزار می شود.