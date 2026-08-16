۱۷۱۲ داوطلب در ۱۳ حوزه امتحانی کنکور شادگان با یکدیگر رقابت می کنند

حبیب عفری‌ در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت فراهم‌ سازی شرایط مناسب برای برگزاری مطلوب آزمون سراسری، اظهار کرد: یک هزار و ۷۱۲ داوطلب شادگانی در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی،علوم انسانی،هنر و زبان‌ های خارجی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه سال جاری به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: از مجموع داوطلبان شرکت‌ کننده در کنکور سراسری امسال در مرحله اول یک هزار و ۲۰۰ نفر دانش آموز دختر و ۵۱۲ نفر دانش آموز پسر در ۱۳ حوزه امتحانی برگزار می شود.

سرپرست فرمانداری شادگان بر ضرورت تامین زیرساخت‌ ها و امکانات مورد نیاز حوزه‌ های امتحانی تأکید کرد و گفت: همه ادارات و دستگاههای اجرایی و خدمات‌ رسان شهرستان باید در راستای برگزاری مطلوب و شایسته آزمون سراسری همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

عفری در پایان مشارکت دستگاه های مختلف برای برگزاری با کیفیت آزمون کنکور در شهرستان شادگان را خواستار شد.