بازسازی ۱۳ هزار واحد مسکونی اصفهان بدون ریالی بودجه دولتی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست‌وسی‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول اظهار کرد:بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای شهرداری اصفهان که در بخش‌های مختلف به زائران اربعین خدمت‌رسانی کردند، تجلیل شدند که این امر در راستای تجلیل نمادی از روحیه جهادی کارکنان شهرداری در عرصه‌های ملی و مذهبی بود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به گزارش عملکرد بازسازی واحدهای آسیب‌دیده پرداخت و تصریح کرد: در حالی که در سایر نقاط استان اصفهان حدود هشت هزار واحد آسیب‌دیده تحت پوشش بنیاد مسکن قرار گرفت، مدیریت شهری اصفهان با چالش سنگین بازسازی ۱۳ هزار واحد مسکونی مواجه شد که عملاً بدون دریافت هیچ‌گونه بودجه دولتی، از همان روزهای نخست با استفاده از منابع داخلی و توان مدیریتی مجموعه شهرداری وارد عمل شد.

نورصالحی با اشاره به اینکه بازسازی ۱۳ هزار واحد مسکونی مسئولیت بسیار سنگینی بود، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از اسفندماه سال گذشته و ابلاغ مسئولیت در پنجم فروردین‌ماه، امروز شاهدیم که بیش از ۹۶ درصد این واحدها بازسازی، تکمیل و آماده سکونت شده‌اند. این در حالی است که مناطق ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۲ در کانون این تخریب‌ها قرار داشتند و منطقه ۵ به‌تنهایی بیش از دو هزار واحد خسارت‌دیده را در خود جای داده بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات اسکان اضطراری تصریح کرد: در طول این عملیات، بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ شهروند در شرایط اضطراری اسکان داده شدند که میانگین مدت اسکان ۳۵ روز و حداکثر آن ۱۵۳ روز بوده است و در حال حاضر بخش بسیار محدودی همچنان در محل‌های اسکان حضور دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه واحدهای باقی‌مانده نیازمند بازسازی‌های اساسی و زمان‌بر هستند، خاطرنشان کرد: برآورد اولیه خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها و هزینه‌های بازسازی حدود ۷ همت است که این گزارش مستند به مراجع ملی اعلام شده است و انتظار می‌رود دولت در اسرع وقت نسبت به تأمین بخشی از این منابع اقدام نماید تا بار مالی این بازسازی‌های سنگین از دوش شهر و مدیریت شهری برداشته شود.

نورصالحی با اشاره به یاد و خاطره آزادگان سرافراز، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در کنار خدمت‌رسانی اربعین را جلوه‌ای از همدلی و روحیه خدمت‌گزاری بی‌وقفه مجموعه مدیریت شهری و مردم اصفهان دانست.