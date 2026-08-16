آغاز احداث تونل دومین خط جدید شبکه مترو تهران؛ اواخر شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود ۸۰ روز پیش، عملیات مونتاژ قطعات دستگاه حفار مکانیزه خط ۹ در شفت کارگاه دولت آباد پیگیری شده و از هفته دوم مردادماه با تامین جرثقیل های پرظرفیت، عملاً نصب قطعات کلیدی راس دستگاه حفار به سرانجام رسیده است. این امر به معنای آماده سازی دستگاه برای انجام تست سرد و در ادامه تست گرم آن برای شروع عملیات حفاری و ساخت تونل خط مذکور است.

به این ترتیب می توان انتظار داشت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ فرآیند حفاری و احداث تونل دومین خط جدید شبکه مترو تهران رسماً آغاز شود.

گفتنی است جبهه کاری دوم خط ۹ نیز در کارگاه چیتگر و به روش حفاری NATM فعال است تا روند کلی پیشرفت پروژه، سرعت بیشتری پیدا کند.

خط ۹ مترو تهران به طول تقریبی ۵۳ کیلومتر و با ۳۷ ایستگاه از منطقه چیتگر تا سه راه تقی آباد ادامه داشته و تقریباً با تمام خطوط هفتگانه موجود و همچنین خطوط چهارگانه جدید شبکه مترو پایتخت ایستگاه تبادلی دارد.