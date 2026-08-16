به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی و مدیر کل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی در نشست «ترسیمی برای آینده شورای عالی فضای مجازی»، با نگاهی به مسیر شکل گیری فضای مجازی در کشور گفت: در ابتدای دهه ۹۰ در اقدامی آینده نگرانه و درست پیش از آغاز بسط فضای مجازی در کلیه شئون اجتماعی، رهبر شهید انقلاب شورای عالی فضای مجازی را با ترکیب وزینی از اعضا و به نمایندگی از شئون مختلف زیست مجازی، تأسیس کردند که این شورا در عمر قریب به ۱۵ ساله خود، توانسته در حوزه سیاست گذاری دستاوردهای خوبی داشته باشد.

وی با اشاره به دوراندیشی رهبر شهید انقلاب، زمان تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را با روند شکل گیری مباحث نظام سرمایه‌داری حول توسعه از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات مقایسه کرد و آن را تا قدرت حکمرانی پلتفرم ها به خصوص با مفاهیمی نظیر نفوذ پلتفرمی و استعمار پلتفرمی امتداد داد.

ایران قوی از قِبَل فضای مجازی

مشاور دبیر شورای عالی و مدیر کل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی افزود: رهبر شهید انقلاب، فضای مجازی را با ظرفیتی عظیم و فرصتی برای یک رقابت تمدنی می‌دانستند که در چشم انداز خود می‌توانست و می‌تواند منجر به ایران قوی از قِبَل فضای مجازی شود.

دکتر آزادی تاکید کرد: در حال حاضر حقیقتاً مردم در فضای مجازی زیست دارند و در کشور خودمان شاخص زمان نگاه به صفحه نمایش (اسکرین تایم) بیش از هفت ساعت تخمین زده شده که این عدد در نوجوانان نیز بیش از ۹ ساعت است. بنابراین باید همسو با توسعه و بسط آن، در حوزه حکمرانی این فضا نیز آماده باشیم و حقوق دولت و ملت در این فضا را تأمین و تضمین کنیم.

وی با بیان این که از ابتدای تاسیس شورای عالی فضای مجازی تا امروز دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوت با این شورا مواجهه داشته‌اند، تصریح کرد: از منظر حکمرانی و در همه نظامات سیاسی، بخشی از امور به ثبات و امنیت یک نظام سیاسی بازمی‌گردد و این قبیل امور همچون امنیت ملی، روابط خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و ... در اختیار حاکمیت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این امور، در ید حاکمیت در نظر گرفته شده و اگر در زمان نگاشت قانون اساسی، فضای مجازی شکل گرفته بود، بخش فضای مجازی هم در قانون اساسی حتماً دیده شده و در اختیار حاکمیت قرار می‌گرفت.

مشاور دبیر شورای عالی و مدیر کل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی گفت: باید مشابه فضای فیزیکی که بین امور حاکمیتی و امور غیر حاکمیتی تمایز وجود دارد، در فضای مجازی نیز بین امور حاکمیتی و غیر حاکمیتی در کشور تفکیک قائل شویم چرا که این مهم منجر به ثبات، تضمین حقوق دولت و ملت و رفع بسیاری از چالش های راهبری در این حوزه می‌شود.

دکتر آزادی خاطر نشان کرد: جنگ‌ تحمیلی دوم با دشمن آمریکایی و صهیونی در سال ۱۴۰۴ اولین تجربه کشور در حوزه جنگ ترکیبی بود و با وجود چالش‌های بسیار، توانستیم در این حوزه موفق عمل کنیم که البته اگر این تمیز میان امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی در فضای مجازی از قبل تبیین و تعیین شده بود، حتماً موفق‌تر هم عمل می‌کردیم.

مشاور دبیر شورای عالی و مدیر کل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به مثابه یک ظرفیت فوق العاده در اختیار دولت‌ها بویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد تا از دسترسی‌ای که به ارکان مختلف نظام اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و دیگر اعضای شورا به ارمغان می‌آورد، برای پیشبرد امورات مرتبط با فضای مجازی با پشتوانه به مراتب بالاتری حرکت کند، ظرفیتی که برآمده از ترکیب وزین و تراز بسیار بالای اعضای شوراست و لزوماً در اختیار بسیاری دیگر از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیست.

وی در پایان با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی میراث مهم رهبر شهید انقلاب است، اظهار امیدواری کرد که دولتمردان بتوانند از این ظرفیت به خوبی و به موقع استفاده کنند.

گفتنی است؛ نشست ترسیمی برای آینده شورای عالی فضای مجازی به همت پژوهشگاه فضای مجازی و به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی با حضور مهندس انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی، حجت الاسلام میثم غلامی سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه برگزار شد.