بردهای پرگل تاریخ فوتبال ملی ایران/ نقش کریم باقری و عمو سبیلو!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران درحالی فردا پنجشنبه در دومین دیدارش در مرحله نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات برابر گوام به میدان می‌رود که این بازی یادآور پرگل‌ترین بازی تاریخ ملی فوتبال کشورمان است.

در تاریخ چهارم آذرماه سال ۱۳۷۹ یعنی حدود ۵۳۹۵ روز پیش، تیم ملی ایران با هدایت ادمار براگا ( که به عمو سبیلو مشهور بود) در ورزشگاه باغشمال تبریز از تیم گوام پذیرایی کرد و با ۱۹ گل این تیم را شکست داد، مسابقه‌ای که پرگل‌ترین و بهترین برد تاریخ فوتبال ایران را رقم زد. بعد از آن پیروزی، برد ایران برابر مالدیو با ۱۷ گل، برتری ۱۱ بر صفر مقابل سریلانکا و برد ۹ بر یک مقابل پاکستان در رده‌های بعدی قرار دارد.

در این بین ایران مقابل مالدیو و پاکستان بیشترین بردهای پرگل خود را کسب کرده است. ایران سه مرتبه مالدیو را با نتایج ۱۹ بر صفر، ۹ بر صفر و ۸ بر صفر شکست داده و بردهای ۹ بر یک و ۷ بر صفر (۳ مرتبه) برابر پاکستان بدست آورده است.

البته در این بین پیروزی ۶ بر ۲ مقابل کره‌جنوبی در مرحله یک‌چهارم نهایی جام ملت‌های ۱۹۹۶ امارات و برد ۶ بر صفر مقابل بحرین در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، در بین بردهای پرگل ایران، شیرینی خاصی برای هواداران فوتبال داشته است.

همچنین کریم باقری با به ثمر رساندن ۷ گل در بازی ایران و مالدیو در مرحله انتخابی جام جهانی که با پیروزی ۱۷ بر صفر تیم ملی به پایان رسید، رکورددار بیشترین گل زده در یک بازی ملی برای فوتبال کشورمان است. این بازیکن در برد ۱۹ بر صفر مقابل گوام هم به تنهایی ۶ گل به ثمر رساند تا رتبه دوم این رده‌بندی را هم در اختیار خود داشته باشد.

۱۰ پیروزی پرگل تاریخی فوتبال ایران به شرح زیر است:

* ایران ۱۹- گوام صفر

مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲ کره‌جنوبی - ژاپن، ۴ آذر ۱۳۷۹، ورزشگاه باغشمال تبریز

* ایران ۱۷- مالدیو صفر

مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، ۱۲ خردادماه ۱۳۷۶، ورزشگاه عباسین دمشق

* ایران ۱۱ - سریلانکا صفر

مرحله مقدماتی المپیک ۱۹۸۰ - مسکو، ۱۹ اسفندماه ۱۳۵۸، ورزشگاه ملی سنگاپور

* ایران ۹ - پاکستان یک

جام صلح و دوستی سال ۱۹۶۶، ۲۳ اسفندماه ۱۳۴۴، ورزشگاه شیرودی

* ایران ۹ - بنگلادش صفر

جام محمدعلی جناج سال ۱۹۸۲، ۶ اسفندماه ۱۳۶۰، ورزشگاه کراچی پاکستان

* ایران ۹ - مالدیو صفر

مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، ۲۳ خردادماه ۱۳۷۶، ورزشگاه آزادی تهران

* ایران ۸ - جامائیکا یک

بازی دوستانه، ۱۲ تیرماه ۱۳۸۶، ورزشگاه آزادی تهران

* ایران ۸ - یمن صفر

مرحله نهایی جام ملت‌های ۱۹۷۶ - تهران، ۱۳ خردادماه ۱۳۵۴، ورزشگاه آزادی تهران

* ایران ۸ - نپال صفر

مقدماتی جام ملت‌های ۱۹۹۶ - امارات، ۲۱ خردادماه ۱۳۷۵، ورزشگاه آزادی تهران

* ایران ۸ - مالدیو صفر

مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۰۰ - لبنان، ۱۲ فروردین‌ماه سال ۱۳۷۲، ورزشگاه شهر حلب سوریه