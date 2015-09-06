زنبورداران خراسان رضوی خواستار صدور شناسه نظارت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی خراسان رضوی در جلسه ای که به همین منظور با حضور مسئولان اتحادیه زنبورداران و اداره دامپزشکی برگزار شد در خصوص تعامل بیشتر و راهکارهای لازم بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه هم اندیشی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ بین تولیدکنندگان عسل و فرآورده های آن با دامپزشکی استان را از مهمترین هدف های برگزاری این جلسه عنوان کرد.

دکتر رشتی باف افزود: ارتقاء کمی، کیفی و بهداشتی عسل و محصولات آن، فراهم سازی زمینه مساعد برای صادرات درون مرزی و برون مرزی این فرآورده دامی، حذف افراد سود جو از بازار تولید و ممانعت از تولید عسل تقلبی و غیر بهداشتی از دیگر اهداف برگزاری این هم اندیشی است.

برگزاری جشن عسل در مشهد

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم با بیان اینکه براساس تحقیقات بیش از ۹۰ درصد گرده افشانی گیاهان توسط زنبور عسل انجام می شود خاطر نشان کرد: ۱۹۰۰ زنبوردار با ۲۰۱ هزار کلنی در سطح استان فعال هستند که تمرکز بیشتر این کلنی ها در شهرستان های چناران، مشهد، نیشابور و قوچان می باشد.

دکتر محمدرضا شریعتی اعلام داشت پایش بیماری های زنبور عسل به صورت مستمر انجام می گیرد و در سامانه GIS ثبت می شود.

وی با اشاره به اینکه حمل و کوچ زنبور عسل و جابجایی و صادرات عسل فقط در صورت صدور گواهی بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی امکان پذیر است گفت: بسیاری از بیماری های زنبورستان ها وابسته به بحث مدیریتی، رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی کندوها می باشد.

شریعتی استفاده فوماژلین را توسط زنبورداران ممنوع و سرکه سیب را جایگزین مناسبی برای آن عنوان کرد و افزود: جشنواره عسل، آبان ماه سال جاری در مکان پارک کوهسنگی برای نخستین بار در استان برگزار خواهد شد.

داروهای چینی تاثیر دارویی کاذب دارند

مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی زنبورداران استان نیز تصریح کرد: وجود عسل تقلبی، داروهای چینی تقلبی، نبود متولی مناسب جهت نظارت بر مراکز توزیع عسل و فروشگاه های تولید عسل، وجود برچسب های تقلبی و نبود مراکز عرضه مشخص را از جمله مواردی عنوان کرد که موجب کاهش انگیزه و رغبت تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کالاهای خود به صورت مستقیم شده است.

جمشیدعلیزاده با اشاره به داروهای تقلبی چینی در بازار افزود: داروهای چینی از کردستان عراق به کردستان ایران و بازارهای داخلی به صورت قاچاق وارد می شود که دارای تاثیرات دارویی کاذب هستند.