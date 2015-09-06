آتش سوزی وسیع در یک ساختمان مسکونی/نجات ۱۴ تن از میان شعله ها

سید جلال ملکی گفت و گو با خبرنگارمهر درباره جزییات این حادثه آتش سوزی گفت : در ۲:۱۹ بامداد امروز آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در بلوار ابریشم خیابان همدانی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه به همراه نردبان، تشک نجات و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه حریق در طبقه دوم یک ساختمان چهار طبقه تک واحدی روی داده بود افزود: آتش در طبقه دوم یک واحد ۷۰ متری به گونه ای شعله ور بود که آتش از پنجره های این واحد مسکونی به بیرون سرایت کرده بود.

ملکی با بیان اینکه بر اثر این آتش سوزی دود زیادی در طبقات وجود داشت و تعدادی از ساکنان این ساختمان در شرایط ناایمن گرفتار بودند گفت : آتش نشانان در دو گروه عملیات را آغاز کردند، یک گروه مشغول خاموش کردن آتش و گروهی دیگر مشغول نجات افراد گرفتار شدند.آتش نشانان ضمن خاموش کردن آتش ۱۴ نفر از جمله ۹ زن و ۵ مرد از دختر بچه دو ساله گرفته تا پیرزن ۸۳ ساله را از محل حادثه نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود : عوامل اورژانس دو خانم و یک مرد که دچار مصدومیت شده بودند برای ادامه مراحل درمانی به مراکز درمانی منتقل کرده و آتش نشانان در ساعت ۳:۴۸ بامداد امروز محل را برای بررسی علت وقوع این آتش سوزی در اختیار کارشناسان سازمان آتش نشانی قرار دادند.