به گزارش خبرگزاری مهر، علی مراد اکبری با اشاره به اینکه تمام ابزار و امکانات برخورد قانونی با متخلفان و تخریب کنندگان خاک پیش‌بینی شده است، افزود: در قانون، جرایم سنگینی برای افرادی که به‌صورت غیر اصولی از خاک استفاده می‌کنند و سبب تخریب و نابودی این منبع ارزشمند می‌شوند پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی متخلفان را پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی و دادگاه‌های ویژه ارجاع داده است.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی از تصویب لایحه حفاظت و جلوگیری از تخریب خاک خبر داد و افزود: این لایحه با همکاری انجمن خاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی تدوین و تنظیم شده است.

اکبری با بیان اینکه با تصویب این لایحه از تخریب خاک به عنوان عامل اصلی تولید جلوگیری خواهد شد، افزود: لایحه حفاظت از خاک و جلوگیری از تخریب آن، در کمیسیون کشاورزی مجلس در دست بررسی است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌رود.

معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، حفاظت از خاک، جلوگیری از شوری، فرسایش و تخریب آن را از جمله وظایف این وزارت‌خانه عنوان کرد و گفت: معاونت آب و خاک طرح‌های بهره برداری صحیح و اصولی از خاک را تدوین و برنامه ریزی کرده است، ضمن اینکه با اجرای روش‌های بهره برداری صحیح از خاک می‌توانیم بهره وری مناسبی هم از منابع آب داشته باشیم.

وی، قاچاق خاک را اقدامی غیر قانونی دانست و گفت: جلوگیری از خروج عامل اصلی تولید(خاک) باید با همکاری مسئولان انتظامی انجام شود.