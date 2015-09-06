اتومبیلران کرمانشاهی مقام دوم مسابقات آفرود کشور را کسب کرد

رضا پوطی در گفتگو با خبرنگار مهر، از موفقیت اتومبیل ران کرمانشاهی در مسابقات کشوری آفرود نهاوند در استان همدان خبر داد.

وی افزود: در این مسابقات که با حضور ۱۰۰ شرکت کننده از ۱۲ استان برگزار شد، ۸ اتومبیلران کرمانشاهی نیز در کلاس های ۸ سیلندر، ۶ سیلندر، ۴ سیلندر انژکتور و ۴ سیلندر کاربرات حضور داشتند.

دبیر هیئت اتومبیلرانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مسابقات یک روزه که جمعه ۱۳ شهریور ماه برگزار شد زکریا بهرام میرزایی از شهرستان پاوه استان کرمانشاه، موفق به کسب مقام دوم در کلاس ۸ سیلندر شد.

برگزاری مسابقات شتاب موتورسواری در سوم مهر ماه

وی همچنین از برگزاری مسابقات موتورسواری «کراس آزاد» به مناسبت هفته دولت در روز جمعه ۱۳ شهریور ماه و در شهرستان سنقر خبر داد و گفت: در این مسابقات نیز ۱۰ شرکت کننده از استان های همدان و کرمانشاه حضور داشتند که آقایان مهدی بهاری از استان همدان، رضا ناصری و افشین جلیلی از استان کرمانشاه موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند.

پوطی، هم چنین از برگزاری مسابقات «شتاب موتور سواری» به مناسبت عید قربان طی سوم مهر ماه امسال و در محل دهکده المپیک خبرداد و گفت: جزییات برگزاری آن در آینده نزدیک اعلام می شود.