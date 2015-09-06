تقویم آموزشی مدارس اردبیل به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس گروه آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل بعد از ظهر یکشنبه در این جلسه با بیان اینکه تقویم آموزشی یک ساله مدارس استان در دوره های مختلف تدوین شده است، تصریح کرد: انتخاب زمان فعالیت بر اساس تغیر ساعات مهر ماه، شرایط اقلیمی و با لحاظ زمان نماز برای تمامی مقاطع است.

نادر شهسواری با مدارس به گروه های ابتدایی اول و دوم، متوسطه اول و دوم و هنرستان های آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش تقسیم بندی شده اند.

وی افزود: در دوره ابتدایی مدارس تک نوبته در ساعت ۷:۴۵ تا ۱۲:۵۰ و مدارس دو نوبته در ساعات ۷:۴۵ تا ۱۲: ۳۵ و نوبت دوم در ساعات ۱۲:۴۰ تا ۱۷:۳۰ دایر خواهند بود.

وی تصریح کرد: در مدارس متوسطه تک نوبته ساعت ۷:۴۵ تا ۱۳:۴۰ و در مدارس دو نوبته ساعات ۷:۴۵ تا ۱۲:۳۵ و ۱۲:۲۵ تا ۱۷:۴۵ برای ماه های بلند سال در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس گروه آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان در مدارس متوسطه دو نوبته برای ماه های کوتاه سال که از نیمه دوم سال آغاز می شود ساعات ۷:۴۵ تا ۱۲:۳۵ و ۱۲:۲۵ تا ۱۷:۳۰ پیش بینی شده است.

شهسواری به تعیین ساعت ۷:۴۵ تا ۱۴:۳۰ برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش اشاره کرد و متذکر شد: در عین حال جهت استفاده از کارگاه ها برای دروس مهارتی ساعات ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۴۰ در نظر گرفته شده است.

وی در عین حال تاکید کرد: در مدارس استان تعطیلات زمستانی میان دو ترم پیش بینی نشده است و تعطیلات احتمالی بر اساس بدی آب و هوا خواهد بود.