«مهر» آگاهی بخش و امید آفرین؛ تلاش برای فرهنگ و تقویت سرمایه اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خبرنگاری تنها روایت رویدادها نیست؛ روایت دغدغه‌های مردمی است که گاه صدایشان در هیاهوی روزمرگی‌ها شنیده نمی‌شود. رسانه در این میان، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان است؛ پلی که با مطالبه‌گری، آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی می‌تواند به حل مسائل و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

به مناسبت روز خبرنگار، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به همراه جمعی از مدیران این مجموعه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در شاهرود، ضمن تبریک این روز و قدردانی از خبرنگاران، درباره مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های حوزه تعلیم و تربیت، از وضعیت معلمان و بازنشستگان تا مدارس فرسوده، کیفیت آموزشی، شهریه مدارس غیردولتی و توسعه هنرستان‌های مهارتی به گفتگو نشستند.

در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، درباره مسائل روز حوزه آموزش و پرورش از جمله رسیدگی به حقوق معلمان و بازنشستگان، هنرستان‌های همجوار صنعت و کشاورزی، بازدید از مدارس دوردست و روستاهای کمتر برخوردار، نگرانی‌های مردم درباره شهریه مدارس غیردولتی و ارتقای کیفیت آموزشی بحث و تبادل نظر شد.

آگاهی‌بخشی و امیدآفرینی

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه خبرگزاری مهر برای اخلاق‌مداری و آگاهی‌بخشی تلاش می‌کند، اظهار کرد: آگاهی‌بخشی مسئولیت خطیری است که امروز بسیاری از رسانه‌های ما از جمله خبرگزاری مهر به خوبی آن را انجام می‌دهند.

قاسم شریفی با بیان اینکه تلاش همه ما باید در راستای ارتقای سرمایه‌های اجتماعی باشد، افزود: امیدآفرینی یکی از مواردی است که می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک شایانی کند.

وی با بیان اینکه تلاش آموزش و پرورش استان سمنان این است که در راستای تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم به گونه‌ای خدمت کند که رضایت حداکثری جامعه هدف در آموزش و پرورش حاصل شود، گفت: بازدید و حضور میدانی در دورترین مدرسه استان در زمان‌آباد خارتوران بیارجمند، آن هم به صورت چندباره، از جمله اقداماتی است که در مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان در دستور کار قرار دارد.

تلاش برای اثرگذاری در آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تلاش دیگر این مجموعه، اثرگذاری هرچه بیشتر در جامعه است، تصریح کرد: اگر به معلمان توجه کافی نداشته باشیم، قطعاً جامعه ما سقوط خواهد کرد؛ بنابراین نخستین قشری که باید مورد توجه قرار گیرند، فرهنگیان هستند.

شریفی ادامه داد: از دید ما این توجه صرفاً مادی نیست و امروز در مجموعه اداره کل، تفقد از بازنشستگان به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ نفر از فرهنگیان استان سمنان بازنشسته می‌شوند، افزود: تلاش داریم با تک‌تک این افراد، چه از طریق حضور فیزیکی و چه تماس تلفنی، در ارتباط باشیم تا احساس جداافتادگی از مجموعه آموزش و پرورش نداشته باشند؛ چراکه برخی از این افراد بیش از ۳۰ سال در این مجموعه خدمت کرده‌اند.

راه‌اندازی هنرستان همجوار هتل در بسطام

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شاهرود گفت: برای نخستین بار در کنار هنرستان‌های همجوار صنعت که در استان شاهد آن هستیم، با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری شاهرود، یک هنرستان همجوار هتل و مجموعه گردشگری نیز در بسطام راه‌اندازی کرده‌ایم.

شریفی افزود: این هنرستان در کنار هنرستان کشاورزی ما در این منطقه فعالیت می‌کند و تلاش دارد مهارت‌های لازم را به دانش‌آموزان آموزش دهد.

وی همچنین از راه‌اندازی هنرستان‌ هنرهای زیبا در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این اتفاق نادری است؛ زیرا جز در مراکز استان‌ها، با راه‌اندازی هنرستان‌های هنرهای زیبا در سایر نقاط به سختی موافقت می‌شود، اما امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در این زمینه رتبه اول کشور را داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: اکنون دو هنرستان هنرهای زیبا در سمنان، دو هنرستان در شاهرود، دو هنرستان در دامغان و یک هنرستان در گرمسار مشغول فعالیت هستند.

شریفی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان سمنان با بدنه ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفری شاغلان مدارس دولتی و دو هزار و ۲۰۰ فرهنگی شاغل در مدارس غیردولتی، سه برابر دیگر دستگاه‌های اجرایی عضو دارد، گفت: رسیدگی به مطالبات این تعداد معلم در کنار ۱۸ هزار بازنشسته، کار راحتی نیست.

توجه مهر به مسائل روز

علیرضا حاج‌قاسمی، مدیر آموزش و پرورش شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه خبرگزاری مهر در دورانی که کشور به طور خاص با تلاطم‌های سنگینی مواجه بود و بعضاً شاهد سکوت برخی رسانه‌ها و چهره‌ها بودیم، در میدان ایستاد و سکوت نکرد، گفت: مهر در زمره رسانه‌هایی بود که در آن دوران تمام تلاش خود را برای آگاهی‌رسانی به مردم به کار بست.

حاج‌قاسمی با بیان اینکه قلم وحدت‌آفرین و امیدافزای خبرگزاری مهر در دورانی که کشور با چالش‌های سنگینی مواجه شد، قابل تقدیر است، افزود: جرأت‌مندی همکاران این خبرگزاری در کنار اخلاق‌مداری، از ویژگی‌های بارز آنان است.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی خبرنگاران خبرگزاری مهر درباره هزینه‌های سنگین مدارس غیردولتی و کاهش کیفیت تحصیلی در این مراکز، گفت: ۲۱ درصد دانش‌آموزان شاهرود در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، اما مشکل اینجاست که اگر این دانش‌آموزان بخواهند وارد مدارس دولتی شوند، فضای کافی برای پذیرش آنها نداریم.

برنامه آموزش و پرورش شاهرود برای ارتقای کیفیت مدارس غیردولتی

مدیر آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه از ۲۰ مدرسه‌ای که در ارزیابی‌ها رتبه آخر تحصیلی را دریافت کرده بودند، ۱۰ مدرسه غیردولتی بودند، اظهار کرد: برای پوشش ضعف‌های احتمالی، برنامه‌های ویژه‌ای در شهرستان داریم.

حاج‌قاسمی افزود: برای نخستین بار ارزیابی معلمان مدارس غیردولتی را پیش از آغاز سال تحصیلی انجام خواهیم داد تا بتوانیم کیفیت آموزشی این مدارس را ارتقا دهیم.

وی درباره شهریه مدارس غیردولتی نیز گفت: با تک‌تک این مدارس مذاکره کرده‌ایم تا کمترین میزان افزایش شهریه را داشته باشند.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود ادامه داد: مدیران این مدارس افزایش قابل توجه هزینه‌ها، به‌ویژه بیمه کارکنان، هزینه‌های جاری و تجهیزات را مطرح کرده‌اند که در واقع منطقی نیز محسوب می‌شود، اما با این حال تلاش شده است کمترین تغییرات نسبت به سال قبل اعمال شود.

حاج‌قاسمی در ادامه به کاهش تعداد مدارس دو نوبته شاهرود اشاره کرد و گفت: این شهرستان بیشترین مدارس فرسوده و همچنین مدارس دو نوبته استان را دارد.

وی افزود: تعداد مدارس دو نوبته شاهرود امسال از ۱۸ به ۱۶ باب کاهش یافته و پروژه‌هایی مانند پروژه ۳۶ کلاسه کوثر، مدرسه شهرک فدک و بهارستانی نیز در دست اجرا قرار دارند که اتمام آنها کمک قابل توجهی به کاهش مدارس دو نوبته خواهد کرد.

تأکید بر ویژگی‌های خبرگزاری مهر

محمدرضا میثمی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های همه اصحاب رسانه و خبرنگاران استان، به‌ویژه خبرگزاری مهر، گفت: این خبرگزاری در انعکاس حرفه‌ای اخبار و رویدادها بسیار خوب عمل کرده است.

میثمی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های خبرگزاری مهر استان سمنان این است که بدون نگاه سیاسی و با رویکرد حرفه‌ای تلاش دارد اخبار را اطلاع‌رسانی کند، افزود: از همراهی این خبرگزاری با آموزش و پرورش استان سمنان قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین گفت: خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی جدید، در کنار پوشش اخبار اداره کل آموزش و پرورش، بیش از گذشته نسبت به پوشش دستاوردها، موفقیت‌ها و افتخارات دانش‌آموزان و مدارس استان اهتمام داشته باشند؛ چراکه این موضوع می‌تواند نوعی انگیزه‌بخشی به دانش‌آموزان نیز محسوب شود.

تلاش مهر برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع

محمدحسن مقدم‌نیا، مدیر خبرگزاری مهر استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه این خبرگزاری تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع اخبار به کار می‌گیرد، گفت: مهر به لحاظ تعداد و گستردگی پوشش اخبار از سراسر استان، از سرخه و گرمسار تا میامی و بسطام، رتبه نخست استان سمنان را دارد.

مقدم‌نیا با بیان اینکه این خبرگزاری تقریباً در تمام شهرستان‌های استان سمنان خبرنگار دارد، افزود: افتخار داریم که در بسیاری از موارد در حوزه مطالبات مردم، از موضوع آب و خشکسالی گرفته تا آسیب‌های اجتماعی و دیگر مسائل، نخستین ورودها و مطالبه‌گری‌ها از سوی خبرگزاری مهر انجام شده و در این حوزه پیشگام هستیم.

وی ادامه داد: تلاش ما انعکاس واقعیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و همچنین رساندن صدای مطالبات مردم به مسئولان است.

تأکید بر توجه به مدارس فرسوده

علی شهسوار، خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه خواستار توجه آموزش و پرورش به مقوله نوسازی مدارس، به‌ویژه مدارس فرسوده شد و گفت: مدارس فرسوده، به‌خصوص در شاهرود، یک معضل جدی هستند.

شهسوار با بیان اینکه اخلاق‌مداری یکی از اولویت های همیشگی خبرگزاری مهر استان سمنان است، افزود: این خبرگزاری همچنین کوشیده است، انسجام و وحدت در جامعه تقویت شود.

وی ادامه داد: خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان بدون هیچ نگاه غیرحرفه‌ای تلاش دارند مطالبات مردم را به گوش مسئولان برسانند؛ برای مثال، موضوع مدارس فرسوده یکی از مطالبات مردم شهرستان شاهرود است که از سوی خبرگزاری مهر نیز در تولیدات رسانه‌ای، اخبار و گزارش‌ها انعکاس یافته است.

در پایان این مراسم از خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان قدردانی شد.

این دیدار به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، در دفتر خبرگزاری مهر استان سمنان در شاهرود برگزار شد.

خبرگزاری مهر استان سمنان تلاش دارد با رویکردی حرفه‌ای، در طرح مطالبات مردم، نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره اخبار و حوادث روز استان نیز اقدام کند.