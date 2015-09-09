مرمت کارخانه پنبه گرمسار سنگ بنای جذب سرمایه گذار و گردشگر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح چهارشنبه در نشستی با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان ضمن تأکید بر نقش میراث فرهنگی در تداوم حیات بناهای تاریخی به‌عنوان میراث گذشتگان برای نسل آینده، افزود: مرمت بناهای تاریخی و استفاده از سرمایه‌گذاران در این میان می‌تواند بهترین راهکار باشد.

وی مرمت بنای تاریخی کارخانه پنبه‌پاک‌کنی گرمسار را یکی از قدم‌های موفق میراث فرهنگی برای تحقق این آرمان معرفی و خاطرنشان کرد: این بنا که در سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مساحتی بالغ‌بر چهار هزار مترمربع ساخته‌شده بخش‌های مختلفی ازجمله انبار و محل تبدیل پنبه، موتورخانه و ... با پلان مستطیل شکل خود جاذبه‌ای ویژه‌ایجاد کرده است.

کارخانه پنبه گرمسار تبدیل به مجتمع گردشگری می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این نشست با اشاره به این‌که مرمت این کارخانه قدیمی به همت تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به انجام رسیده است، تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان سمنان و شهرستان گرمسار با همکاری شایسته برای در اختیار قرار دادن فضا برای مرمت و احیا کمک شایان ذکری به فعالیت مجموعه داشته‌اند.

حسین خواجه بیدختی با یادآوری این نکته که با اتمام مرمت، کارخانه پنبه‌پاک‌کنی گرمسار به یک مجتمع گردشگری تبدیل خواهد شد، عنوان کرد: با شروع احیای این کارخانه مالکان بسیاری از بناهای مشابه برای واگذاری مرمت اصولی ملک تاریخی خود توسط اداره کل میراث فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند.

به گفته وی، نمای بسیار ساده ساختمان و کنگره‌های آجری لبه فوقانی که در یک ردیف دورتادور ساختمان به‌غیراز ضلع جنوبی آن وجود دارد جلوه ویژه‌ای به کارخانه داده و مصالح تشکیل‌دهنده اصلی در انبارها خشت و گل است که یک ردیف آجر، نمای خارجی ستون‌های آن را شامل می‌شود و در نگاه اول به نظر کاروانسرایی درون‌شهری می‌رسد که بعدها تغییر کاربری پیداکرده، اما از همان ابتدا به‌عنوان انبار پنبه ساخته‌شده و الگوی ساخت آن از پلان کاروانسراهای این منطقه نشئت‌گرفته است.