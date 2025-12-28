به گزارش خبرنگار مهر، امیر سلیمانی فرد صبح یکشنبه در بازدید آثار تاریخی آرادان از اتمام فاز نخست عملیات مرمت آب انبار بزرگ کهن آباد خبر داد و اظهار داشت: این اقدام طی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری کهن‌آباد و تحت نظارت کارشناسان اداره میراث فرهنگی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه آب انبارها از مهمترین سازه‌های سنتی برای تأمین آب شرب مناطق کویری هستند، ادامه داد: مرمت و صیانت از این بناها در واقع حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی آرادان وجود این آب انبارها را در تقویت هویت شهری و توسعه گردشگری فرهنگی مناطق کویری حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: به این منظور حفظ و احیای بناهای عام المنفعه تاریخی در دستور کار است.

سلیمانی فرد با اشاره به اینکه آب‌انبار بزرگ کهن‌آباد از بناهای شاخص دوره قاجار محسوب می‌شود، تصریح کرد: این اثر ارزشمند تاریخی منطقه، با شماره ۲۰۱۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته، فاز دوم عملیات مرمت این آب‌انبار که شامل سامان‌دهی و مرمت کف مجموعه به‌زودی آغاز خواهد شد.