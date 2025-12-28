  1. استانها
آب‌انبار بزرگ شهر کهن‌آباد آرادان مرمت شد

آرادان- رئیس اداره میراث فرهنگی آرادان از اتمام فاز نخست مرمت آب انبار بزرگ شهر کهن آباد این شهر خبر داد و گفت: فاز دوم مرمت این اثر تاریخی به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سلیمانی فرد صبح یکشنبه در بازدید آثار تاریخی آرادان از اتمام فاز نخست عملیات مرمت آب انبار بزرگ کهن آباد خبر داد و اظهار داشت: این اقدام طی تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری کهن‌آباد و تحت نظارت کارشناسان اداره میراث فرهنگی انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه آب انبارها از مهمترین سازه‌های سنتی برای تأمین آب شرب مناطق کویری هستند، ادامه داد: مرمت و صیانت از این بناها در واقع حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی آرادان وجود این آب انبارها را در تقویت هویت شهری و توسعه گردشگری فرهنگی مناطق کویری حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: به این منظور حفظ و احیای بناهای عام المنفعه تاریخی در دستور کار است.

سلیمانی فرد با اشاره به اینکه آب‌انبار بزرگ کهن‌آباد از بناهای شاخص دوره قاجار محسوب می‌شود، تصریح کرد: این اثر ارزشمند تاریخی منطقه، با شماره ۲۰۱۶۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته، فاز دوم عملیات مرمت این آب‌انبار که شامل سامان‌دهی و مرمت کف مجموعه به‌زودی آغاز خواهد شد.

