پای پرونده زمین خواری به «کوی نشاط» باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، «کوی نشاط» عنوان برنامه ای از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران است که پنج شنبه هر هفته می کوشد فضای مفرح و شادی را برای مخاطبان ایجاد کند.

این برنامه که در قالب بخش های کوتاه نمایشی تقدیم علاقمندان می شود، در آیتمی به نام مهدکودک «پرونده زمین خواری میگ میگ» را بررسی می کند.

نمایش هایی با موضوعاتی چون تهیه بنزین از نخود، سیستم شستن پیراهن تیم ملی توسط بازیکنان، ورود مدیر عامل باشگاه بارسلونا به تهران برای الگوی برداری از لیگ برتر ایران و پخش ترانه هایی شاد از دیگر بخش های برنامه است.

«كوی نشاط» به تهیه كنندگی امیر عباس اشرف، كارگردانی محمود صابری، آهنگسازی و سرپرستی گروه موسیقی مجتبی تیموری و نویسندگی و ترانه سرایی گروه نویسندگان شامل شاهرخ باقری نژاد، بهاره ادراکی، سیروس دادرس و لیلا حسین پور است و محمد مهدی بهنام، تورج نصر، مهدی صباغی، ناهید امیریان، محمد حسن حسینیان، قربان نجفی، اردشیر منظم، محمود رضا قدیریان، علی رضا تابان، رحمان محمدی، مهدی امین لاری، آسیه گرجی، مارال حاجی زاده، رکسانا گل زاده، مهران نائل، مهدی فریضه بازیگران آن هستند و با اجرای کریم بیانی و گیلدا حمیدی که در نقش آقا و خانم شادمان تهیه شده است.

سایر عوامل این برنامه به این شرح هستند: گروه موسیقی: حسن مصطفی پور، پرهام محقق، محسن یگانه و محمد تیموری، خوانندگان: رضا بازیار و خشایار لزومی، هماهنگی: ندا حاجی اسماعیلی، صدابردار: علیرضا آزادگان مهر.

«کوی نشاط» پنج شنبه این هفته، نوزدهم شهریورماه از ساعت ۹:۳۰ صبح بر روی موج اف ام ردیف ۹۰ مگاهرتز و ای ام ردیف ۹۰۰ کیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.