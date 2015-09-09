زهرا نورا رئیس شورای شهر گرگان شد/تاکید بر حفظ شان شورا

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خاکی، فرماندار گرگان، در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر گرگان، با بیان این که اعضای شورای شهر با تعامل، تفاهم و برنامه‌ریزی شان و جایگاه شورای اسلامی شهر را حفظ کنند، گفت: آنچه برای ما مهم است این است که در سایه سیاست های مقام معظم رهبری و دولت بر اساس قانون و رعایت اصل اخلاق بتوانیم فعالیت های خود را طوری برنامه ریزی کنیم مردم از آن ها بهره ببرند.

رئیس جدید شورای اسلامی شهر گرگان نیز در این جلسه با بیان این که انتخابات هیئت رئیسه شورا باید تا روز ۱۲ شهریور برگزار می شد، گفت: امروز هجدهم است و به هر صورت این موضوع ختم به خیر شد.

وی با اشاره به این که در ۱۲ سالی که از عمر شورای می گذرد هیچگاه برای ریاست شورا کاندید نبوده است، افزود: برای کسب توفیق در وظایق شورا، شرط اول این است که در عمل با هم تفاهم داشته باشیم.

اجرا نشدن قانون به شورای چهارم لطمه زد

نورا با اشاره به زمزمه هایی در طول برگزاری انتخابات مبنی بر رای نیاوردن برخی از اعضا از سوی شهروندان گفت: اینکه برخی رای بیاورند و برخی نیاورند عادی و طبیعی است اما به دلیل اینکه انتخابات همیشه غیرعلنی بود این موضوعات خیلی به چشم نمی آمد؛ این جلسه نیز به دستور فرماندار گرگان علنی برگزار شد.

نورا با اشاره به برخی اختلافات بین اعضای شورای شهر در دور دوم شورای چهارم اظهار کرد: یکی از مواردی که موجب شد شورا به این سمت برود اجرا نشدن قانون از سوی اعضای شورا بود، قانون این است که همه چیز شورایی انتخاب شود و حق نداریم هیچ موضوعی را به صورت فردی پیش ببریم.

وی تاکید کرد: مشکلات درون شورایی مانند مسائل یک خانواده است و باید درون خانواده حل شود، برای این موضوعات نباید وقت مسئولین را بگیریم، سایت ها و نشریات نیز نباید برخی موارد ریز را حمل بر مخالفت یا موافقت بر شهردار کنند.

منشی دوم شورای شهر نیز در این جلسه گفت: تصمیمات برای انتخابات هیئت رئیسه به صورت مشخصی بر اساس یک تفکر خاص گرفته شد و ممکن است به نفع شهر نباشد یا باشد.

محمدابراهیم جرجانی اظهار کرد: من جزو منتقدین شهردار بودم و همین انتقادات بود که به شهردار برای پیشبرد اهداف عمرانی و توسعه ای شهر کمک کرد.

وی تاکید کرد: این گروه ۱۳ نفره شورای شهر با حمایت هایی که می شوند باید فضای شهر را به فضایی آرمانی تبدیل کنند.

هیات رئیسه جدید توسعه شهر را مانند گذشته پیگیری کند

سخنگوی سابق شورای شهر نیز در این جلسه گفت: امیدواریم هیئت رئیسه جدید بتواند توسعه شهری را مانند گذشته پیگیری کند.

ناصر گرزین افزود: به نظر می رسد اعضای شورا و هیئت رئیسه باید به سوگند شورایی خود وفادار باشند نه اینکه به سوگندهای دیگر خود وفا کنند.

گفتنی است، انتخابات شورای شهر گرگان که بنا بود در روز ۱۲ شهریور برگزار شود، پس از ۲ بار عدم تشکیل جلسه انتخابات امروز برگزار شد.

در این انتخابات زهرا نورا در رقابت با علی اصغر یوسفی با ۷ رای از ۱۱ رای به عنوان رئیس شورای شهر گرگان انتخاب شد و یوسفی تنها ۴ رای را از آن خود کرد.

صفر علی پائین محلی نیز در رقابت با حسین ربیعی، رئیس دور قبل شورا، با ۷ رای از ۱۱ رای نایب رئیس شورا شد.

در انتخاب سخنگوی شورا نیز علیرضا پزشکپور در رقابت با ناصر گرزین، سخنگوی پیشین شورا ۷ به ۴ پیروز شد.

در انتخاب منشی اول شورا اما طلسم ۴ به ۷ شکست و مهران فدوی با ۶ رای از محمد ابراهیم جرجانی با ۵ رای پیشی گرفت.

محمدابراهیم جرجانی با ۷ رای موافق و ۴ رای ممتنع به عنوان منشی دوم شورای شهر گرگان انتخاب شد.

زهرا نورا اولین رئیس زن شورا در طول تاریخ ۱۲ ساله شورای شهر گرگان است.