افزایش تلفات حادثه مکه به ۱۰۷ کشته/ ترکیه، کویت و مصر تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «سلیمان العمرو» مدیرکل نیروهای امدادی عربستان گفت: اوضاع جوی بدی در مکه وجود دارد و توفان شدید و بارش باران موجب شکسته شدن درختان و تکان شدید جرثقیلها شده است.

در همین رابطه «احمد بن محمد المنصوری» سخنگوی رسمی ریاست امور مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: توفان شدید، وزش بادهای قوی و باران شدید باعث سقوط یکی از جرثقیل های مسجد الحرام شد.

خبر دیگر این که خالد الفیصل مشاور ملک سلمان و امیر مکه مکرمه دستور تشکیل کمیته تحقیق در مورد پی بردن به دلیل حادثه را صادر کرد.

از سوی دیگر صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت در پیامی این حادثه که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد را به ملک سلمان پادشاه عربستان تسلیت گفت و با قربانیان این حادثه دردناک ابراز همدردی کرد.

همچنین عبد الفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تماس تلفنی با ملک سلمان این حادثه را تسلیت گفت.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در تماس تلفنی با پادشاه عربستان ضمن ابراز تأسف و اندوه شدید در قبال این حادثه، آن را به ملک سلمان تسلیت گفت.