طرح کپه کاری و بذرکاری در مراتع خراسان شمالی اجرا شد

کامبیز انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح كپه كاري در مراتع خراسان شمالی طي یک سال گذشته اجرا شده است، افزود: كپه كاري روشي براي اصلاح مراتع عمدتا با كشت مستقيم بذر گونه هاي مرتعي است كه اين طرح از طريق ايجاد چاله در سطح مرتعداري دشت شهرستان گرمه به وسعت ۱۷۰ هكتار اجرا شد.

وي با اشاره به اينكه اين طرح در ساير شهرستانهاي استان نيز به وسعت ۱۴۰ هكتار اجرا شده است، اضافه کرد: هدف از اجراي اين طرح افزايش رطوبت خاك، احياء ارتقاء كمي و كيفي پوشش گياهي و افزايش توليد علوفه مرتعي در واحد سطح است.

معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي گفت: بسته به نوع طرح به ازاي هر هكتار مقدار پنج تا هفت كيلوگرم بذور مرتعي از نوع آگروپايرون، فستوكا، كوخيا، درمنه و ... مصرف مي شود.

انصاري افزود: در ۳۱۰ هكتار مراتع شهرستان های مختلف خراسان شمالی مقدار ۲۰۰ كيلوگرم بذور مرتعي با صرف ۹۵۲ ميليون ريال اعتبار بذركاري شد.

وي اظهار داشت: اين مراتع به مدت دو سال قرق و پس از پايان اين مدت قطعه مورد نظر جهت تعليف دام در اختيار مرتعداران قرار مي گيرد.

انصاري افزود: با اجراي اين طرح به طور متوسط ميزان ۲۰۰ كيلوگرم علوفه به توليد قبلي هر هكتار مرتع افزوده مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالي داراي دو ميليون و ۸۳۲ هزار هكتار است كه حدود ۷۲ درصد آن را منابع طبيعي تجديد شونده تشكيل مي دهد.