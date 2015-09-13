به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، شورای انتخاب شامل گروهی از هنرمندان شناخته شده تئاتر کودک و نوجوان حسن دادشکر، دکتر سیمین امیریان، حسین صفی، مریم کاظمی و ناصرآویژه با ارزیابی تعداد ۱۳۹ نمایش متقاضی شرکت در جشنواره، ۹ نمایش را در بخش مسابقه کودک و ۸ نمایش را در بخش مسابقه نوجوان انتخاب و معرفی کرد.

بنا بر اعلام شورای انتخاب جشنواره آثار منتخب بخش مسابقه کودک شامل، نمایش‌های «ابرهای بادکنکی» نوشته و کار الهام ابراهیم زاده از مشهد، «جادوگر کوچولو» نوشته هادی حسنعلی به کارگردانی فریبا دلیری از تهران، «آهای تو دیگه کی هستی؟» نوشته و کار عادل بزدوده از تهران، «نترسک» نوشته خالق استواری به کارگردانی محمدرضا فلاحی از مرودشت، «بیدیلی بیدان» نوشته ابراهیم عادل نیا به کارگردانی حسن شیخ زاده از اردبیل، «یه دنیای رنگی» نوشته و کار فریبا یعقوبلو از همدان، «خانواده کانفرینگل» نوشته و کار مهدی حبیبی از ملایر، «دختر بوته گوجه فرنگی» نوشته رسیلی مندلتون و ترجمه حسین فدایی حسین به کارگردانی مریم اکبری از تهران، «چرکولک» نوشته و کار مزدک مهیمنی از همدان هستند.

آثار منتخب بخش مسابقه نوجوان نیز شامل «هاکلبری فین» نوشته کیومرث قنبری آذر و مسعود شاکرمی به کارگردانی احسان مجیدی از تهران، «آتیس و پاتیس‌ها» نوشته ابوالقاسم مهدوی به کارگردانی احسان رجبلو از گرگان، «تیستوی سبز انگشتی» نوشته رامین کهن و بهار طاهری به کارگردانی رامین کهن از تهران، «راه طولانی سلام» نوشته رئوف دشتی به کارگردانی سید جواد رحیم زاده از مشهد، «اینجا وضعیت غیر طبیعیه» نوشته و کار محمد مهدی کلهری از همدان، «غولاقو» نوشته و کار امیر مشهدی عباس از تهران، «رینارد روباهه «نوشته آرتور فاکویز مترجم مریم سلطانیان به کارگردانی هادی شجاعی از بهبهان، «آب و دیگران» نوشته و کار علیرضا ناصحی از تهران را شامل می شود.

همچنین با ارزیابی امتیازات گروه‌های نمایشی تعداد ۴ نمایش به عنوان آثار منتخب بخش ویژه تئاتر همدان انتخاب و معرفی شده که شامل نمایش‌های «گل پری» نویسنده و کارگردان محسن پورقاسمی، «پرواز ستاره‌ای» نوشته و کار نیما بیگلریان، «ورود الاغ ممنوع» نوشته نیل دولفید به کارگردانی فرزاد لباسی، «قصه سازها» نوشته محمد نظری به کارگردانی رضا روان می شود که این نمایش ها در بخش ویژه تئاتر همدان و در سطح استان اجرا خواهند شد.

بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۹ تا ۱۴ مهرماه در شهر همدان برگزار می‌ شود.