به گزارش خبرنگار مهر، هیأت داوران بازبینی آثار نمایشی سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی متشکل از آقایان شهرام کرمی، مرتضی اسدی مرام و محمد علی قویدل فرد بندری از بین ۵۶ اثر متقاضی، ۱۰ اثر از شهرستان‌های تهران، مشهد، ملایر، همدان و بندرعباس را جهت حضور در بخش رقابتی جشنواره معرفی کردند.

آثار راه یافته به جشنواره عبارتند از: ۱- "کلوچه‌های خدا" (آرش شریف‌زاده-تهران) ۲- "عقاب" (ناصر آویژه-تهران) ۳ -"دیواکولا" (محمد جهان‌پا-مشهد) ۴- "سینا و پرنده خوش‌شانس" (مهدی حبیبی-ملایر) ۵-" از اسب تا سیب" (فرزاد لباسی-همدان) ۶- "پروانه باش" (مینا قهرمانی-مشهد) ۷"- جایزه" (محمد طالبی- تهران) ۸ -"سومین روز تابستان" (محسن پورقاسمی-همدان )۹ - "جزیره شباش‌ها" (رضا جوشعار-بندرعباس) ۱۰- "دیهوک" (مصیّب داوری-بندرعباس).

گفتنی است؛ سیزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی به دبیری مهدی سیم ریز از ۶ تا ۹ اسفند ماه در بندرعباس برگزار می‌شود.