۷۲ وقف جدید در خراسان شمالی ثبت شد

حجت الاسلام علی اکبر صفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت ۷۲ وقف جدید در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: این موقوفات در زمینه ها و نیات مختلف در مناطق شهری و روستایی شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی از سوی واقفان نیک اندیش وقف شده اند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی مجموع موقوفات جدید ثبت شده در سطح استان ۴۰ میلیارد ریال است، اضافه کرد: در مدت مشابه سال گذشته در خراسان شمالی بیش از ۵۰ وقف به ثبت رسیده بود اما امسال این میزان افزایش چشمگیری داشته است.

حجت الاسلام صفری اظهار داشت: امسال شمار وقف های جدید ثبت شده در استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وی علت افزایش شمار موقوفات در خراسان شمالی را برگزاری برنامه های فرهنگی متفاوت از جمله طرح نشاط معنوی، ضیافت الهی و دوره های قرآنی و ترویج فرهنگ وقف عنوان کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در خاتمه گفت: در حال حاضر در این استان بیش از چهار هزار و ۶۶۰ موقوفه با حدود ۹ هزار و ۲۰۰ رقبه وجود دارد که ۶۵ درصد از این موقوفه ها با نیت روضه سیدالشهدا(ع) وقف شده اند.