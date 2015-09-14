به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیلم جدید جکی چان ستاره سینمای هنگ کنگ با حضور بازیگران هندی ساخته می‌شود.

کاترینا کیف ستاره بالیوودی از جمله بازیگران فیلم جدید جکی چان خواهد بود.

دوبی به عنوان مکان فیلمبرداری این فیلم انتخاب شده و همین ماه (سپتامبر) به عنوان زمان تولید این فیلم تعیین شده است. این فیلم یکی از سه فیلمی است که بین قرارداد آن بین دو دولت هند و چین امضا شده است.

کارگردانی این فیلم را استنلی تانگ برعهده دارد و کاترینا کیف هندی در نقش استاد هندی دانشگاه چین در آن بازی می‌کند.

چان نیز در نقش یک باستان‌شناس جلوی دوربین می‌رود که در جستجوی کمک این خانم استاد است تا بتواند گنجینه‌ای از دوران ماگادا را به دست آورد. این دو سفری در زمان می‌کنند تا بتوانند این گنجینه را به دست آورند.

امیر خان نیز قرار بود بخشی از فیلم «کونگ فو یوگا» باشد، اما به جای آن راهی پروژه دیگری با عنوان «دنگال» از کمپانی دیسنی شد.

امارات مدتی است میزبان فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی شده است. قرار است فیلم جدید برد پیت با عنوان‌ «ماشین جنگ» ماه آینده در این مکان فیلمبرداری شود. فیلم اکشن بالیوودی ساخته وارون دوان با عنوان «دیشوم» هم سال بعد در این مکان جلوی دوربین می‌رود.