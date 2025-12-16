  1. استانها
هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان؛ سامانه کم‌فشار بارشی در راه است

سمنان- مدیرکل هواشناسی استان سمنان از صدور هشدار نارنجی به دنبال ورود یک سامانه کم‌فشار بارشی خبر داد و از شهروندان خواست تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو مدنظر قرار دهند.

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه کم فشار بارشی همزمان با روز سه شنبه به استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به دنبال ورود این سامانه کم فشار بارشی و برودتی، هشدار نارنجی هواشناسی در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه از امروز تا پایان روز جمعه این هشدار نارنجی پابرجا است، تاکید کرد: از امروز به مدت چهار روز در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی از امروز تا پایان روز جمعه تشدید می‌شود، گفت: در این روزها شاهد بارش برف و باران و وزش باد و کولاک و همچنین کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

مصطفوی با بیان اینکه این سامانه کم فشار بیشتر در مناطق شرق، جنوب و نیمه شمالی استان سمنان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: احتمال تگرگ، برف، مه آلودگی و کاهش دید به خصوص در ارتفاعات و مناطق سردسیر همچنین بارش برف و کولاک و باد شدید تا پایان روز جمعه پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان تا هشت درجه کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: از مردم استان سمنان درخواست می‌شود که در روزهای آتی از صعود به ارتفاعات و کوهستان ها خود داری کنند همچنین نسبت به سرمازدگی باغات و مزارع و گلخانه‌ها و عدم چرای دام در ارتفاعات استان سمنان نیز هشدار داده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از احتمال بروز مخاطرات در پی بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان به خصوص نیمه شرقی و شمالی استان تاکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در مسیرهای کوهستانی خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.

