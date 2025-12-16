سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه کم فشار بارشی همزمان با روز سه شنبه به استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به دنبال ورود این سامانه کم فشار بارشی و برودتی، هشدار نارنجی هواشناسی در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه از امروز تا پایان روز جمعه این هشدار نارنجی پابرجا است، تاکید کرد: از امروز به مدت چهار روز در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی از امروز تا پایان روز جمعه تشدید می‌شود، گفت: در این روزها شاهد بارش برف و باران و وزش باد و کولاک و همچنین کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

مصطفوی با بیان اینکه این سامانه کم فشار بیشتر در مناطق شرق، جنوب و نیمه شمالی استان سمنان تأثیرگذار خواهد بود، گفت: احتمال تگرگ، برف، مه آلودگی و کاهش دید به خصوص در ارتفاعات و مناطق سردسیر همچنین بارش برف و کولاک و باد شدید تا پایان روز جمعه پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در اقصی نقاط استان سمنان تا هشت درجه کاهش پیدا خواهد کرد، افزود: از مردم استان سمنان درخواست می‌شود که در روزهای آتی از صعود به ارتفاعات و کوهستان ها خود داری کنند همچنین نسبت به سرمازدگی باغات و مزارع و گلخانه‌ها و عدم چرای دام در ارتفاعات استان سمنان نیز هشدار داده می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان از احتمال بروز مخاطرات در پی بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان به خصوص نیمه شرقی و شمالی استان تاکید کرد: به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در مسیرهای کوهستانی خودداری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنند.