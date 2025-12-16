به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی اصغری ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: مدیران آینده‌نگر و رویکردهای سیستمی و تفکر استراتژیک از ضروریات مدیریت در کشور است و خلأ این موضوع در نظام مدیریتی محسوس است.

وی افزود: اگر چشم‌انداز روشنی طراحی شود و همه دستگاه‌ها نه تنها به وظایف، بلکه به مأموریت‌های خود عمل کنند، پیامد اقدامات ملموس خواهد بود.

اصغری با تأکید بر اهمیت مدیریت خشم و تاب‌آوری دانش‌آموزان بیان کرد: کودکان نخستین قربانیان خشونت هستند و ما تلاش کردیم با آموزش مهارت‌های اجتماعی، همدلی و مدیریت خشم برای دانش‌آموزان، والدین و معلمان اقدام کنیم.

او ادامه داد: با استخدام مشاوران و ورود فعال ناظران و مربیان، تلاش شده محیط مدرسه حمایتی و مقررات شفاف باشد تا دانش‌آموزان پیامدهای رفتار خشونت‌آمیز خود را درک کنند و اقدامات ترمیمی برای آن‌ها انجام شود.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین همچنین گفت: استفاده از ابزارهای نوین، آموزش فناوری و هوش مصنوعی، برنامه‌های هنری و علمی اوقات فراغت، و توانمندسازی معلمان در مدیریت کلاس، از دیگر اقدامات ماست.

وی در پایان تأکید کرد: با تشکیل تیم‌های میانجی، فرهنگ‌سازی مدرسه‌ای، تقدیر از رفتارهای مثبت و آموزش مستمر، سعی داریم خشونت و مشکلات رفتاری در مدارس به صورت لایه‌ای و علمی کاهش یابد.