توضیح کمیته ملی المپیک در مورد پیشنهاد انتخاباتی این کمیته 

به گزارش خبرنگار مهر، «دو قطبی برای مدیریت کمیته ملی المپیک/ مخالفان مقابل رئیس و هیئت اجرایی» عنوان گزارشی است که خبرگزاری مهر در آن به مجمع آتی این کمیته و طرح پیشنهادی برای دو ساله بودن دوره آینده ریاست آن اشاره داشته است.

محمود عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک در تماس با خبرگزاری مهر در واکنش به این گزارش، گفت: سال آینده سه رویداد بازی های آسیایی، المپیک جوانان و بازی های داخل سالن برگزار می شود که ورزش ایران را در بخش های مختلف درگیر خواهد کرد. این در حالی است که دوره فعلی مدیریت کمیته ملی المپیک هم ۶ شهریور سال آینده تمام می شود. از طرفی هیچ زمان و در هیچ جای جهان، در فاصله میان رویدادهای نزدیک به هم انتخاباتی برگزار نمی شود تا اینگونه آرامش و ثبات مدیریتی حفظ شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه، در تمام دنیا انتخابات مهم و تعیین کننده بعد از بازی های المپیک برگزار می شود تا نتیجه آن ملاک عمل و اجرا برای فاصله زمانی میان دو المپیک باشد. ضمن اینکه مهمترین فدراسیون های جهانی و آسیایی هم حداقل تا ۶ ماه بعد از المپیک، رویدادی برگزار نمی کنند.

مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک در ادامه خاطرنشان کرد: کمیته ملی المپیک با در نظر گرفتن این دو مهم، در نظر دارد در مجمع عمومی پیش رو که ۱۰ دی برگزار می‌شود دو موضوع را مورد طرح و بررسی قرار دهد و رای گیری لازم را برای آنها انجام دهد؛ موضوع اول تعویق ۴ ماهه انتخابات سال آینده است تا اینگونه هیچ یک از سه رویداد موردنظر تحت الشعاع تغییرات انتخاباتی قرار نگیرد. موضوع دوم هم دو ساله بودن دوره آینده ریاست است تا بتوان بعد از المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس مجدد انتخابات دوباره ای برگزار کرد و خروجی آن برای چهار سال و تا المپیک ۲۰۳۲ ماندگار شود.

محمود عبداللهی در توضیحات خود به خبرگزاری مهر تاکید داشت که این دو موضوع یعنی تعویق دو ماهه انتخابات سال آینده و دو ساله بودن نتیجه آن، در قالب دستورالعمل در اختیار اعضای مجمع قرار داده شده اشت و نتیجه رای گیری آن در مجمع ۱۰ دی، ملاک عمل می شود.