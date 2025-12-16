به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دومین جلسه بررسی راهکارهای مدیریت منابع آب با حضور مسئولان سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بررسی گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد رفع ایرادات هیئت عالی نظارت بر طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و بررسی وضعیت منابع آب در کشور در دستور کار کمیسیون زیربنایی مجمع قرار داشت، گفت: در این جلسه گزارش سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی در مورد وضعیت آب کشور مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی با بیان اینکه طبق گزارش دستگاه‌های اجرایی، خشکسالی و معضل آب، علی رغم بارش‌های اخیر همچنان وجود دارد، اظهار داشت: کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و آب‌های روی زمینی نشان دهنده این واقعیت است که مشکلات خشکسالی در کشور همچنان ادامه دارد.

وی مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و فرهنگ سازی در مصرف آب شرب به ویژه در شهرهایی که درگیر معضل آب هستند را ضروری خواند و گفت: فرونشست زمین در اثر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و آب‌های روی زمینی و جاری از مشکلات جدی است که تأسیسات آب، گاز و فاضلاب کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بررسی پیشنهادات راهبردی دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت آب در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا گزارشی در این زمینه تهیه شود، گفت: علت بروز این مشکلات عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام در زمینه کشاورزی و انرژی است، سیاست‌های کلی نظام در زمینه مدیریت منابع آب در طول سال‌های گذشته در دستور کار جدی دولت‌ها قرار نداشته است.

هاشمی تاکید کرد: اقدامات مربوط به آبخیزداری، آبخوان‌داری و باز چرخانی آب‌های فاضلاب و کاهش ضایعات انتقال آب در شبکه‌ها از موضوعاتی بوده است که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دستگاه تخصصی در این جلسه اعلام کردند که خواستار تأمین نیروهای متخصص در بخش‌های مهندسی کشاورزی و آب و فاضلاب هستند، گفت: نیروهای متخصص در این زمینه بسیار کم هستند که باید افزایش یابند.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اعضای کمیسیون با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم پیگیری راهکارهای مدیریت آب مقرر کردند در جلسه آینده نیز بررسی موضوع مدیریت منابع آب و راهکارهای دستگاه‌های مختلف برای مدیریت مشکل خشکسالی در دستور کار کمیسیون زیر بنایی قرار گیرد.