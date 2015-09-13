نتانياهو با اوباما و کری ديدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، پس از تصویب توافق هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ با آمریکا موسوم به «برجام»در کنگره آمریکا، قرار است «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اواخر ماه جاری با «جان کری» وزیر امور خارجه و اوایل نوامبر با «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور با هدف تقویت و تحکیم روابط، دیدارهای جداگانه ای داشته باشد.

اوباما و کری در ماه مارس، زمانی که نتانیاهو برای سخنرانی علیه ایران در کنگره به آمریکا رفته بود، از دیدار با وی خودداری کرده بودند.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید جمعه گذشته خبر دیدار اوباما و نتانیاهو را اعلام کرد و گفت: رئیس جمهور چند بار تمایل خود را برای آغاز رایزنی با متحدمان اسرائیل در زمینه تعمیق همکاری های دو جانبه اعلام کرده است.