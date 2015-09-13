علت اصلی سقوط جرثقیل در مکه مکرمه فاش شد

تسنیم نوشت: پایگاه خبری المواطن در خصوص حادثه سقوط جرثقیل در حرم مکی شریف را آن گونه که مقامات و مسئولان سعودی مدعی بودند طوفان ندانسته است.

این پایگاه سعودی در این باره اعلام کرد: علت اصلی سقوط جرثقیل در مکه مکرمه بر روی حجاج بیت الله الحرام که در روز جمعه گذشته روی داده وزش طوفان نبوده و ادعای مقامات و مسئولان سعودی در این باره دروغ و نادرست است.

این پایگاه خبری سعودی با بررسی تصاویر جدید به دست آمده از جرثقیل واژگون شده اعلام کرد: پایه های اصلی این جرثقیل به صورت محکم به زمین سفت نشده بودند و در پایه های این جرثقیل از بتون براساس معیارهای استاندارد جهانی استفاده نشده است و حتی در اطراف این جرثقیل از موانع لازم که باعث می شود کسی در اطراف منطقه استقرار آن تردد نداشته باشد استفاده نشده است، از این رو عاملان نصب این جرثقیل براساس کاتالوگ های تعیین شده برای نصب این جرثقیل استفاده نکرده اند و موارد هشدار را جدی تلقی نکرده اند و قطعات این جرثقیل فقط بر روی هم سوار شده بود.

براساس اطلاعاتی که این پایگاه خبری آن را براساس فیلم به دست آمده از این حادثه پخش کرده مشخص شده است جرثقیل مذکور بعد از سقوط هیچ کدام از پایه های آن به زمین ثابت و محکم نشده بود و استانداردهای بین المللی برای استفاده از جرثقیل مد نظر نبوده است، از این رو حتی بخش هایی که ممکن است تاب برداشته باشند یا متمایل شده باشند مورد بازبینی قرار نگرفته بودند.

براساس اصول استانداردهای بین المللی برای استفاده از جرثقیل ها باید پایه این دستگاه ها با استفاده از بتون آرمه به زمین سفت شوند و دیگر بخش های آن نیز همانگونه که در کاتالوگ ها آمده باید بر روی هم سوار شوند و تمام پیچ و مهره های این جرثقیل براساس سفارش شرکت سازنده بهم سفت شوند، همچنین در کاتالوگ استفاده از این جرثقیل نحوه ایمن سازی اطراف آن هم آموزش داده شده است که متاسفانه مسئولان ذیربط به این بخش از ایمن سازی هم توجهی نکرده بودند.