ترویج پیام غدیر با احترام به سایر مذاهب و بدون حاشیه انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی خادمی عصر یکشنبه در دیدار با دبیر ستاد نکوداشت غدیر خراسان شمالی که به منظور هم‌اندیشی و هماهنگی برنامه های عید غدیر امسال صورت گرفت، بر برگزاری باشکوه مراسمات دهه امامت و ولایت و فاصله بین اعیاد قربان تا غدیر تأکید کرد.

وی با بیان این که غدیر یک روز نبوده بلکه یک تاریخ و فرهنگ است، اظهار کرد: غدیر در واقع عید ولایت و رهبری بوده و تداوم رسالت حضرت محمد(ص) و ولایت و امامت حضرت علی(ع) را نشان می دهد.

حجت الاسلام خادمی با اشاره به اینکه غدیر عید انسانیت و کمال طلبی است، اضافه کرد: باید مفاهیم و آموزه های غدیر و نیز مسائل مربوط به امامت و ولایت در جامعه اسلامی بیش از گذشته ترویج و تبیین شود چرا که ما و امت اسلام هر چه داریم از ولایت و امامت است.

وی با تأکید بر اینکه مسؤولان و متولیان دستگاه های فرهنگی و مذهبی می بایست توجه ویژه ای نسبت به انتقال مفاهیم غدیر به اقشار مختلف مردم به ویژه نسل های جوان و نوجوان داشته باشند، افزود: البته باید در انتقال و ترویج پیام و مفاهیم غدیر از بی احترامی به سایر مذاهب و حاشیه سازی به شدت پرهیز کرد.

حجت الاسلام خادمی همچنین بر مردمی تر شدن برنامه های گرامیداشت عید غدیر در استان تأکید کرد و گفت: باید تمامی برنامه های این مناسبت با مشارکت مستقیم مردم برگزار شده و دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و مذهبی تنها نقش نظارتی و هدایتی داشته باشند.

دبیر ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی و مناسبت های مذهبی خراسان شمالی تصریح کرد: باید برنامه های عید غدیر و سایر مناسبت های ملی و مذهبی با محوریت مساجد برگزار شده تا جنبه مردمی بیشتری پیدا کنند.

گفتنی است، دهه امامت و ولایت هر سال از دهم ذی الحجه و روز عید قربان آغاز شده و تا هجدهم ذی‌الحجه، عید سعید غدیر خم ادامه دارد که به این مناسبت برنامه های مختلف فرهنگی و مذهبی در رابطه با موضوع غدیر و ولایت در سطح کشور برگزار می شود.