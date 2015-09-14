به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور با اشاره به شرایط جغرافیایی و امنیتی پیچیده در منطقه شمالغرب و غرب کشور تا قبل از اقدامات سال های اخیر نیروی زمینی سپاه در این مناطق و با بیان اینکه بسیاری از مناطق مرزی به ویژه در محدوده شهرهای پیرانشهر، ماکو و اشنویه عملاً جولانگاه گروهک‌های تروریستی و قاچاقچیان و سارقین مسلح شده بود، اظهار داشت: اقدامات عملیاتی و کارهای اساسی مهندسی رزمی که توسط نیروی زمینی سپاه در شمالغرب کشور به نتیجه رسید، روزی از نظر برخی از مسئولین و فرماندهان، اقدامی بلندپروازانه و دست‌نیافتنی تلقی می‌شد.



وی با اشاره به صعب‌العبور بودن ارتفاعات و جغرافیای خشن منطقه شمال غرب و غرب که مستلزم اقدامات وسیع آماده‌سازی قبل از عملیات‌های نظامی بود، افزود: تنها در بعضی از عملیات‌های بزرگ در دوران دفاع مقدس سابقه داشته است که پیش از عملیات، این حجم از اقدامات آماده‌سازی مهندسی، آتش‌های پشتیبانی و آمادی صورت گیرد.



فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به تزلزل روحی ایجاد شده در بین فرماندهان و بدنه گروهک های تروریستی پس از پاکسازی منطقه، تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که مناطق و ارتفاعات مهم و حساسی که طی سال‌های اخیر و به ویژه در سال جاری به تصرف رزمندگان دلیر ما درآمده، به گونه‌ای بود که تا پیش از آن هیچ جاده، پاسگاه و پایگاهی بر روی آنها احداث نشده بود؛ بلکه جولانگاه و محل حضور و تردد تروریست ها بوده است.



سردار پاکپور خاطرنشان کرد: عملیات های رزمی گسترده و اقدامات مهندسی خارق العاده ای که در چند سال اخیر در شمالغرب، غرب و جنوب شرق کشور توسط نیروی زمینی سپاه صورت گرفت به استقرار در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ختم شد. این اقدام بزرگ یکی از آرزوهای دیرین مسئولین و دلسوزان نظام بوده که امروز با دلاوری رزمندگان ما به منصه ظهور رسید.



وی ادامه داد: دمای منفی ۴۰ درجه، یکی دیگر از مشکلات استقرار زمستانی در ارتفاعات صعب العبور و سر به فلک کشیده شمالغرب است که بحمدالله شرایط را به گونه‌ای آماده کرده‌ایم که عزیزان رزمنده بدون هیچ‌ دغدغه‌ای در قله‌های این ارتفاعات مستقر شده اند.



فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان یادآور شد: امروز ما با افتخار اعلام می‌کنیم که در نتیجه مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های شهدای عزیز و رزمندگان جان برکف اسلام، تمامی مناطق مرزی شمالغرب و غرب کشور که مسئولیت آن با نیروی زمینی سپاه می باشد از لوث وجود تروریست ها پاکسازی شده و رزمندگان ما بر روی این ارتفاعات حضور دائمی دارند.



در ادامه این مراسم، سردار عظیمی‌فر معاون مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل نیروی زمینی سپاه نیز ضمن ارائه گزارشی از اهمّ اقدامات مهندسی رزمی صورت گرفته طی سال های اخیر که در پیروزی‌های رزمندگان اسلام و استقرار امنیت پایدار در شمالغرب کشور تعیین کننده و مؤثر بوده‌اند، تصریح کرد: منطقه بورآلان که پوشیده از سنگ‌های آذرین است تا پیش از این فاقد هرگونه جاده برای تردد بود که احداث راه‌های دسترسی در این منطقه و احداث و ترمیم صدها کیلومتر جاده در دیگر نقاط منطقه که به تعبیر اغلب مسئولین نظام که از نزدیک اقدامات به عمل آمده را مورد بازدید قرار داده‌اند، نمونه‌هایی از مدیریت جهادی و موجب آبادانی، امنیت و سهولت زندگی و اشتغال عشایر و مردم منطقه شده است.



سردار عظیمی فر با اشاره به احداث متعدد قلعه‌ها، پاسگاه‌ها، پایگاه‌ها و جاده‌های مرزی که تماماً با تلاش و اتکا به توان گروه‌ها و یگان‌‎های مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه در منطقه انجام شده است، افزود: پروژه عظیم انتقال برق فشار قوی و فیبر نوری به ارتفاعات صعب العبور مرزی که موجب ارتقاء ضریب امنیت و فراهم شدن زمینه‌های رفاهی و فنی برای استقرار و زیست رزمندگان به ویژه در شرایط سخت زمستانی در منطقه خواهد شد توسط متخصصین و کارکنان نیروی زمینی سپاه با سرعت در حال اجراست که ان شاء الله تا قبل از فصل زمستان به بهره برداری خواهد رسید.



گفتنی است، در این مراسم از نماهنگ "پشت صحنه" با موضوع ظلم ستیزی رزمندگان اسلام و تجلیل از مقام والای شهداء رونمایی شد. ‌