بازگشت رزمنده ایرانی پس از شش سال اسارت

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: برادر پاسدار سید محسن طاهرزاده از رزمندگان گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه نیروی زمینی سپاه که در اسفند ۱۳۹۸ در سیستان و بلوچستان و هنگام انجام مأموریت مهندسی رزمی توسط گروهک جیش‌الظلم به اسارت گرفته شده بود، پس از شش سال اسارت ، در فروردین ۱۴۰۵ به میهن بازگشت.

براساس این گزارش، وی در ساعات ابتدایی اسارت مجروح شده بود. گفتنی است، سید محسن طاهرزاده پیش از آن نیز به‌عنوان مدافع حرم در سال ۱۳۹۶ در منطقه خان‌طومان سوریه حضور داشته و در آن مأموریت به افتخار جانبازی نائل شده بود.