  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

بازگشت رزمنده ایرانی پس از شش سال اسارت

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی از بازگشت برادر پاسدار سید محسن طاهرزاده از رزمندگان گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه نیروی زمینی سپاه که به اسارت در آمده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: برادر پاسدار سید محسن طاهرزاده از رزمندگان گروه مهندسی رزمی ۴۵ جوادالائمه نیروی زمینی سپاه که در اسفند ۱۳۹۸ در سیستان و بلوچستان و هنگام انجام مأموریت مهندسی رزمی توسط گروهک جیش‌الظلم به اسارت گرفته شده بود، پس از شش سال اسارت ، در فروردین ۱۴۰۵ به میهن بازگشت.

براساس این گزارش، وی در ساعات ابتدایی اسارت مجروح شده بود. گفتنی است، سید محسن طاهرزاده پیش از آن نیز به‌عنوان مدافع حرم در سال ۱۳۹۶ در منطقه خان‌طومان سوریه حضور داشته و در آن مأموریت به افتخار جانبازی نائل شده بود.

کد مطلب 6803479
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها