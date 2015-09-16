ظریف بر لزوم برگزاری کمیسیون مشترک میان ایران و بنگلادش تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بنگلادش، محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان در جریان سفر خود به بنگلادش با وزیر امورخارجه این کشور دیدار کرد.

ظریف در این دیدار از گسترش روابط میان دو کشور بویژه در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: بعد از رفع تحریم های غیرقانونی علیه ایران زمینه برای گسترش روابط میان دو کشور فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاری ایران و بنگلادش باید در مجامع بین المللی ویژه در سازمان همکاری های اسلامی و جنبش عدم تعهد افزایش یابد.

محمود علی وزیر خارجه بنگلادش نیز در این دیدار با بیان اینکه حوزه های زیادی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور وجود دارد بر گسترش روابط تجاری بخصوص در زمینه صنعت نساجی تاکید کرد.