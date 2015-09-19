خبرگزاری مهر- محبوبه نیاورانی: وزیر امورخارجه کشورمان در ادامه سفرهای منطقه ای و بین المللی خود بعد از توافق هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵، دوشنبه ۲۳ شهریور، سفری به چین و سپس بنگلادش داشت.

چین یکی از اعضای ۱+۵ است که در به نتیجه رسیدن توافق هسته ای ایران نقشی سازنده داشت.

ظریف در این سفر با «وانگ یی» وزیرامور خارجه و «لی که چیانگ» نخست وزیر چین دیدار کرد. عمده محور دیدارهای ظریف با مقامات چینی توافق هسته ای بود. ظریف با تشکر از نقش سازنده چین در به نتیجه رسیدن مذاکرات از این کشور خواست که نقش محوری خود را در مرحله اجرای برجام نیز ادامه دهد.

وزیر امور خارجه چین هم در این دیدار با اشاره به فضای ایجاد شده پس از رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، گفت: فضای بین‌المللی برای ایران بسیار بهبود یافته و روابط خارجی کشور شما بهتر شده است که به عنوان شریک و دوست ایران از این بابت خرسند هستیم.

وی، ظریف را یکی از پرکارترین وزرای خارجی دنیا توصیف کرد و گفت: جنابعالی را به حق می‌توان از مشغول‌ترین وزرای خارجه دنیا دانست.

وزیر امور خارجه چین ادامه داد: سفر شما به چین نمایانگر اهمیت جمهوری اسلامی برای روابط با جمهوری خلق چین محسوب می‌شود.

وانگ یی، گفتگو درباره نحوه اجرای برجام و همچنین بررسی راهکارهای تحکیم روابط تهران – پکن در تمام حوزه‌ها را از جمله محورهای گفتگوهایش با وزیر خارجه کشورمان توصیف کرد.

در ادامه این دیدار محمد جواد ظریف نیز ضمن قدردانی از مهمان نوازی دولت و ملت چین، گفت: با توجه به اینکه در آستانه اول اکتبر و روز ملی جمهوری خلق چین هستیم، من این روز را به مردم و رهبر چین تبریک می‌گویم.

ظریف با اشاره به اهداف سفرش به چین، گفت:‌ این سفر با تاکید بر نیت ایران برای تداوم روابط مستحکم‌تر از قبل از برجام با چین به عنوان یک شریک راهبردی انجام شده است.

وی تاکید کرد: مناسبات تهران – پکن بعد از توافق هسته‌ای باید مستحکم‌تر از گذشته تداوم یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته‌ای گفت: هیات چینی حاضر در مذاکرات، نقش بسیار سازنده و محوری را در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ ایفا کرد.

وی گفت: روابط ایران و چین علیرغم مشکلاتی که برای ایران ایجاد شد، با همکاری و همفکری دو طرف تداوم یافت و ایران، چین را به عنوان دوست دوران سخت خود می‌داند.

همچنین نخست وزیر چین در دیدار با ظریف با ابراز خرسندی از توافق هسته ایران و ۱+۵ گفت: توافق جامع هسته ای برای صلح و ثبات خاورمیانه و همچنین دیگر مسائل بین المللی نقش سازنده ای دارد.

وی تصریح کرد: امیدوارم این توافق هسته ای به طور کامل اجرا شود که این موضوع به نفع همه طرف ها خواهد بود و به همه کمک خواهد کرد.

در ادامه این دیدار ظریف وزیر امور خارجه کشورمان روابط ایران و چین را بسیار عمیق و راهبردی توصیف کرد و خطاب به نخست وزیر چین گفت: حامل سلام گرم آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای شما هستم.

وی ادامه داد: ما از نقش مثبت چین در مذاکرات هسته ای سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم که این نقش مثبت چین در مرحله اجرای برجام نیز ادامه یابد.

رسول مهاجر مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه که در این سفر ظریف را همراهی می کرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این سفر گفت: رابطه ایران و چین بسیار مهم و تکمیل کننده یکدیگر است یعنی جاییکه طرف مقابل ما نقص دارد، ما توانایی هایی داریم و جائیکه که ما احتیاج داریم چینی ها برتری دارند.

وی افزود: دو کشور برای یکدیگر خیلی اهمیت دارند. چین عضو دائمی شورای امنیت و یک قدرت رو به ظهور است. در مقابل ایران نیز کشور صادرکننده نفت است که منابع انرژی فراوان دارد.

مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه با اشاره به استقلال دو کشور در زمینه مسائل سیاست خارجی گفت: در زمینه مواضع سیاست خارجی چین خیلی به ایران نزدیک است. دو کشور از پیشروهای تمدن بشری هستند و در بحث جاده ابریشم نقش پر رنگی دارند. مرادوات چین در خاورمیانه زیاد است و ایران هم یک قدرت با نفوذ و بی بدیل در خاورمیانه است و همین موضوعات باعث شده رابطه خوبی میان دو کشور شکل گیرد و این روابط رشد دهنده است.

به زودی؛ سفر رئیس جمهور چین به تهران

مهاجر در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سفر را سفری بسیار خوب و محتوایی توصیف کرد و گفت: به زودی شاهد حضور رئیس جمهور چین در ایران خواهیم بود.

سفر فرستاده ویژه رئیس جمهور چین به تهران در هفته جاری

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا چین از برقراری رابطه تجاری ایران و اروپا احساس خطر می کند، گفت: اگر اروپائیان تازه به ایران می آیند چین از قبل در ایران بوده و یک هیات عالی رتبه ای به ریاست «جیانگ» رئیس کمیسیون دارایی های دولتی چین که همتای ایشان دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد است آخر همین هفته به ایران می آید.

مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه، با بیان اینکه شرکت های مختلفی «جیانگ» را در این سفر همراهی می کنند، گفت: وی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور چین به ایران می آید که توسعه روابط اقتصادی یکی از اهداف سفر آنان است.

چین اولین شریک تجاری ایران/صادرات ایران به چین بیشتر از صادرات چین به ایران است

مهاجر افزود: چین اولین شریک اقتصادی ایران است با ۵۲ میلیارد مبادله اقتصادی، که سهم ایران در این صادرات بیشتر است. در سال گذشته ۹ درصد نفت چین را ایران تامین کرد.

در این سفر ظریف با همتای چینی خود یک نشست خبری مشترک هم داشت. در این نشست وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هستند، اظهار داشت: با راهبرد توسعه می‌توانیم ارتباطات خوبی در زمینه انرژی، صنعتی و همکاری زیربنایی داشته باشیم.

وانگ‌ یی با بیان اینکه چین در نظر دارد هر چه زودتر توافق هسته‌ای اجرا شود، گفت: طرفها باید به تعهدات خود در زمینه برجام پایبند باشند و چین هم در این زمینه وظایف سیاسی خود را ایفا خواهد کرد و ما در طرح بازطراحی آب سنگین اراک شرکت می‌کنیم.

ظریف هم در این نشست تاکید کرد: نقش چین بسیار در مذاکرات هسته ای مثبت بود. من معتقدم باید نقش سازنده و محوری چین در مرحله اجرای برجام نیز ادامه یابد.

انتظار ایران از چین

مهاجر با بیان اینکه ایران و چین دو کشور شریک راهبردی هستند، تاکید کرد: همانطور که ظریف گفت انتظار داریم چین به اجرای توافق هسته ای کمک کند که این موضوع این یکی از وجوه ارتباطی ایران و چین است.

مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه، ادامه داد: در مورد اجرای برجام نیز ضمانت اجرایش خیلی مهم است. ایران خود اطمینان دارد که می خواهد برجام را به نحو احسن اجرا کند لذا چین به عنوان کشوری که مواضعش نزدیک ایران است می تواند در ضمانت اجرای برجام هم کمک کند.

وی همچنین در بحث راکتور آب سنگین اراک و نقش چین در آن نیز گفت: بازطراحی راکتور آب سنگین اراک کار بسیار پیچیده ای است که با همکاری چین و ایران و یک کشور ثالث که احتمالا آمریکا است انجام می شود. کارهای مقدماتی و مطالعاتی آن شروع شده و ایران و چین در این زمینه شریک اساسی هستند و با کمک آمریکا این کار رو انجام می دهند.

مصاحبه با رسانه های چینی در سفارت ایران

وزیرامورخارجه کشورمان در آخرین برنامه کاری خود در چین به محل سفارت زیبای جمهوری اسلامی ایران در پکن رفت و با دو شبکه تلویزیونی «سی سی تی وی» و «فاکس نیوز» به مصاحبه پرداخت.

در پکن بیشتر سفارت خانه کشورها در یک محل واقع شده اند که زیبایی ساختمان سفارت ایران در مقایسه با دیگر ساختمان ها به چشم می آید.

بازدید از خواهر خوانده مشهد

در این سفر هواپیمای وزیر امورخارجه و هیات همراه در شهر ارومچی به منظور سوختگیری فرود آمد و ظریف و هیات همراه در مدت زمان سوخت گیری هواپیما از این شهر مسلمان نشین چین بازدید کردند.

ارومچی خواهر خوانده شهر مشهد مقدس است. این شهر در مرکز منطقه خودگردان سین‌کیانگ چین واقع شده نام آن از زبان ترکی گرفته شده که به معنی «ییلاق زیبا» است. ارومچی اصلی ترین گذرگاه جاده ابریشم است. این شهر پتانسیل بسیار بالایی برای خرید صنایع دستی ایران و گردشگری دارد چراکه به لحاظ فرهنگی شباهت هایی با ایران دارد.

در توقف کوتاه و غیر رسمی به ارومچی ظریف از منطقه دیدنی و توریستی این شهر به نام کوه قرمز بازدید کرد.

سفر به داکا

وزیرامور خارجه پس از چین سفری هم به بنگلادش داشت. بنگلادش یکی از پرجمعیت‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌آید اما در عین حال با ایران مراودات اقتصادی دارد و بعد از رفع تحریم ها می تواند به یکی از خریداران اصلی نفت ایران تبدیل شود. بنگلادش که یکی از قطب های نساجی در جهان است در حال حاضر کنف به ایران صادر می کند و در مقابل ایران نیز فراورده های نفتی خود را به این کشور می فرستد.

رسول اسلامی مدیرکل غرب آسیا وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اهداف سفر ظریف به بنگلادش گفت: این سفر نیز در ادامه سفرهای منطقه ای وزیرخارجه در راستای توجیه مقامات دیگر کشورها در مورد تحولات مربوط به هسته ای و بعضی از موضوعات مسائل دو جانبه و منطقه ای است و در این سفر این محورها در گفتگو با مقامات بنگلادش مورد تاکید و رایزنی قرار گرفت.

وی با اشاره به سطح مبادلات دو کشور در سال ۹۳، گفت: صادرات بنگلادش به ایران حدود ۴۰ میلیون دلار صادرات و صادرات ما حدود ۷۰ میلیون دلار بوده است که بعد از تحریم ها این مبادلات تجاری بیشتر خواهد شد.

تدوین دو موافقتنامه مالیاتی و گمرکی میان ایران و بنگلادش

اسلامی گفت: در این سفر دو موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعت و موافقتنامه گمرکی، میان دو کشور تهیه شد که در سفر آینده مقامات به امضا خواهد رسید که اگر این دو موافقتنامه امضا شود حجم مبادلات ما افزایش خواهد یافت.

مدیرکل غرب آسیا در وزارت امور خارجه همچنین ادامه داد: یک تفاهم نامه لغو روادید سیاسی هم میان دو کشور در حال آماده شدن است و در سفر وزیرخارجه بنگلادش به تهران در آینده نزدیک، امضا می شود.

در این سفر ظریف با محمود علی وزیر امورخارجه، خانم شیخ حسینه نخست وزیر و عبدالحمید رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

ظریف در دیدار با خانم «شیخ حسینه» نخست وزیر بنگلادش، با تاکید بر اینکه ایران آماده گسترش روابط دوجانبه با بنگلادش است، اظهار داشت: موانع تجارت و همکاری میان دو کشور باید برطرف شود چراکه بخش انرژی ما می‌تواند یک منبع قابل اعتماد برای بنگلادش باشد.

همچنین ظریف در دیدار با محمد عبدالحمید رئیس جمهور این کشور که در محل کاخ ریاست جمهوری انجام شد، بر گسترش همکاری های میان دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید مشورت ها و رایزنی های سیاسی میان دو کشور افزایش یابد.

همچنین در این دیدار طرفین با تاکید بر گسترش همکاری های پارلمانی میان ایران و بنگلادش خواستار تبادل هیات پارلمانی میان دو کشور شدند.

محمود علی وزیر خارجه بنگلادش نیز در دیدارش با ظریف با بیان اینکه حوزه های زیادی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور وجود دارد بر گسترش روابط تجاری بخصوص در زمینه صنعت نساجی تاکید کرد.

ظریف هم در این دیدار از گسترش روابط میان دو کشور بویژه در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: بعد از رفع تحریم های غیرقانونی علیه ایران زمینه برای گسترش روابط میان دو کشور فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک میان دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاری ایران و بنگلادش باید در مجامع بین المللی به ویژه در سازمان همکاری های اسلامی و جنبش عدم تعهد افزایش یابد.

سفر رحیم پور برای ادامه مشورت های سیاسی با بنگلادش

اسلامی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: هم اکنون مشورت های سیاسی بین دو وزارت خانه بر قرار است و در آینده نزدیک(ماه نوامبر) رحیم پور معاون وزیرخارجه در ادامه مشورت های سیاسی به بنگلادش سفر خواهد کرد.

تشکیل کمیسیون اقتصادی مشترک تهران-داکا

مدیرکل غرب آسیا در وزارت امور خارجه همچنین در مورد تشکیل کمیسیون مشترک میان دو کشور توضیح داد: کمیسیون مشترک بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر دارایی بنگلادش تشکیل خواهد شد که این پیشنهاد مورد استقبال مقامات بنگالی نیز قرار گرفت.

استقبال در فرودگاه داکا

آنچه که در این سفر جلب توجه می کرد خوشحالی مردم بنگلادش از حضور وزیرخارجه کشورمان در این کشور بود بطوریکه در هتل محل اقامت، مردم محلی با ظریف عکس یادگاری می گرفتند و در فرودگاه نیز هنگام ورود هیات ایرانی با استقبال بی نظیر و متفاوتی مواجه شدیم. بطوریکه چند خانواده ایرانی به فرودگاه آمده بودند و با دوربین های خود از مراسم استقبال قائم مقام وزیرخارجه خارجه بنگلادش از ظریف تصویر برداری می کردند.

بعد از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ محمدجواد ظریف وزیرامور خارجه کشورمان به کشورهای قطر، لبنان، کویت، سوریه، عراق، پاکستان، هندوستان، الجزایر، تونس و روسیه سفر کرده است که محور این سفرها گفتگو در مورد توافق هسته ای ایران و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها در شرایط بعد از رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران است.

ظریف که به گفته وزیر امورخارجه چین مشغول ترین وزیر امورخارجه دنیا است، اوایل اکتبر نیز به منظور شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به نیویورک سفر خواهد کرد و در حاشیه آن با مقامات سیاسی کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس دیدار خواهد کرد. احتمالا نخستین نشست کمیته مشترک نظارت بر اجرای برجام هم در حاشیه مجمع عمومی برگزار شود.