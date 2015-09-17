به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آموزش های کاربردی و تخصصی آزاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی برگزار می کند.

هزینه ثبت نام این کارگاه ۸۰ هزار تومان (شامل هزینه حضور در جلسات آموزشی، بسته آموزشی، پذیرایی، صدور گواهینامه) است.

علاقه مندان با مراجعه به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فرم ثبت نام را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز به مرکز مرکز آموزش های کاربردی و تخصصی آزاد تحویل دهند.

برای مشاوره و ثبت نام در دوره می توانید از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با شماره تلفن ۸۸۶۰۸۹۸۴ تماس بگیرید.