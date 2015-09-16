به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور درگذشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت عالم انقلابی و پارسا حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی موجب تالم و تاثر فراوان گردید.

این عالم مجاهد که از شاگردان حضرت امام (ره) و از مبارزان فعال در نهضت و انقلاب اسلامی و از مدرسین والامقام حوزه علمیه قم بود، منشا آثار و خدمات ارزشمند و ماندگاری در نشر و گسترش معارف انقلابی و اسلامی به ویژه فرهنگ علوی شد. ایشان ازجمله مبارزین با سابقه نهضت اسلامی و از چهره های ماندگار نظام جمهوری اسلامی بود که در همه عرصه های مهم استقرار نظام و تعالی کشور نقش آفرینی کرد.

این جانب این مصیبت را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، شاگردان و بیت محترم آن مرحوم تسلیت گفته، از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علو درجات و همجواری با اولیاء و برای بازماندگان و علاقمندان صبر و اجر مسئلت می کنم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران».