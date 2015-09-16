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۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۸:۱۳

با صدور پیامی؛

رئیس‌جمهور درگذشت آیت‌الله خزعلی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت آیت‌الله خزعلی را تسلیت گفت

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، درگذشت آیت الله خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور درگذشت آیت الله ابوالقاسم خزعلی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت عالم انقلابی و پارسا حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی موجب تالم و تاثر فراوان گردید.

این عالم مجاهد که از شاگردان حضرت امام (ره) و از مبارزان فعال در نهضت و انقلاب اسلامی و از مدرسین والامقام حوزه علمیه قم بود، منشا آثار و خدمات ارزشمند و ماندگاری در نشر و گسترش معارف انقلابی و اسلامی به ویژه فرهنگ علوی شد. ایشان ازجمله مبارزین با سابقه نهضت اسلامی و از چهره های ماندگار نظام جمهوری اسلامی بود که در همه عرصه های مهم استقرار نظام و تعالی کشور نقش آفرینی کرد.

این جانب این مصیبت را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، شاگردان و بیت محترم آن مرحوم تسلیت گفته، از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علو درجات و همجواری با اولیاء و برای بازماندگان و علاقمندان صبر و اجر مسئلت می کنم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران».

کد مطلب 2917528

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